América de Cali no se queda quieto: nuevo refuerzo “está presentando exámenes médicos”

El defensa central Nicolás Hernández “está”, de acuerdo con el periodista deportivo Felipe Sierra, muy cerca de ser anunciado como nuevo jugador del América de Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.

El exjugador de Atlético Nacional de Medellín e Independiente Santa Fe de Bogotá estaría presentando análisis médicos con el conjunto escarlata. Si las cosas salen bien, se procederá con la firma de contrato.

“Nicolás Hernández (27) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador del #América. A esta hora el defensa está en la sede presentando exámenes médicos. De concretarse los detalles finales firmará como agente libre”, contó el periodista Felipe Sierra, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

Nicolás Hernández es un futbolista de una calidad importante y en defensa, el equipo dirigido por el argentino Diego Gabriel Raimondi necesita un hombre más. Habrá que esperar para conocer qué sucede.

🚨 Nicolás Hernández (27) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador del #América. A esta hora el defensa está en la sede presentando exámenes médicos 🔴



👀 De concretarse los detalles finales firmará como agente libre pic.twitter.com/qgQOJbNr18 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 29, 2025

Entre otras cosas sobre América de Cali, el jueves 28 de agosto anunció el arribo del mediocampista defensivo Andrés Tello, que en su momento fue fichado por Juventus de Italia.

“El centrocampista Andrés Felipe Tello Muñoz nació el 6 de septiembre de 1996 en Medellín, Antioquia. Llega proveniente de Unione Sportiva Salernitana de la Serie B de Italia. Dentro de la trayectoria deportiva del jugador se destaca su debut con Envigado en 2014. Luego pasó a Juventus, donde se convirtió en el primer que juega el Suramericano en ser transferido a Europa y en el primer colombiano en ser contratado por el popular club de Turín”, indicó el equipo.

📄✍️ ¡El Rojo ya es tu piel, Andrés! 👹 pic.twitter.com/bhuUb7su2K — América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025

“Tello tiene procesos con selecciones Colombia: con la Categoría Sub-20 disputó el Torneo Esperanzas de Toulon en 2014. Posteriormente, jugó el Sudamericano Sub-20 en el año 2015 disputado en Uruguay. También hizo parte de la Selección Colombia que disputó la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Nueva Zelanda”, agregó.

A Tello se le sumó la llegada de Andrés Felipe Roa, que tiene pasado en el Deportivo Cali y que fue convocado para jugar con la Selección Colombia la Copa América Centenario 2016.

🇦🇹 Con su visión y calidad, Andrés Felipe Roa se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos. 👹 pic.twitter.com/9x3nKPuZYp — América de Cali (@AmericadeCali) August 29, 2025

“El mediocampista Andrés Felipe Roa Estrada nació el 25 de mayo de 1993 en Sabanalarga. Llega proveniente de Panetolikos de Grecia, donde disputó 29 partidos recientemente”, comunicó el ‘escarlata’.