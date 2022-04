Amigo de Freddy Rincón revela dónde estaba ‘El Coloso’ antes del fatal accidente

Colombia le dará este sábado el último adiós a Freddy Rincón, quien no pudo ganarle el partido a un trauma craneoencefálico severo que le arrebató la vida el pasado miércoles. ‘El Coloso de Buenaventura’ fue víctima de un grave accidente de tránsito en la madrugada del lunes, luego de que la camioneta Ford en la que se transportaba chocara de frente con un bus de transporte público.

El video de las cámaras de seguridad demostró que el vehículo de color negro se saltó una luz roja en la intersección y metros más adelante recibió el impacto del bus del MIO directamente en la puerta delantera derecha. Aunque las autoridades adelantan la investigación de lo sucedido, Freddy sería el copiloto de la camioneta, razón por la que llevó la peor parte del accidente.

Los otros tres acompañantes del exfutbolista salieron prácticamente ilesos, mientras que Rincón tuvo que ser trasladado de inmediato a la Clínica Imbanaco, donde finalmente murió. Sebastián Rincón, uno de sus hijos, le envió un mensaje al conductor de la camioneta, del que aún no se tiene versión oficial.

“Espero que se sincere. Esperemos que Dios haga justicia, que la Fiscalía haga su trabajo, lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando. Eso me deja muy tranquilo, porque ante las falsas acusaciones la verdad saldrá a la luz”, dijo el jugador de Barracas Central en Argentina.

Freddy posa con sus hijos en una reciente celebración del cumpleaños de Sebastián - Foto: Instagram @SRincon19

Reunión con amigos

La gran duda que se sembró inmediatamente después de los hechos fue sobre el estado de embriaguez del conductor y el propio Freddy; sin embargo, esa hipótesis fue descartada por la Policía en el lugar del accidente.

Vladimir Mosquera, amigo cercano de ‘El Coloso’, sacó a la luz en las últimas horas la reunión en la que se encontraban antes de lo sucedido. “Estuvimos compartiendo en la casa de nuestro amigo Hárold Saa”, indicó en entrevista para El País de Cali.

“Allí estaban Freddy (Rincón), el exalcalde de Buenaventura Édison Ruiz y un par de amigos más. Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos los partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa porque a Freddy le gustaba mucho esta clase de música”, recordó Mosquera.

Esta versión revela que eran veladas habituales entre el grupo y aprovecharon que el exjugador no tenía programada su participación como comentarista, oficio al que se dedicaba con más frecuencia últimamente. “Casi siempre nos quedamos allí donde Hárold hablando hasta tarde y entre paisanos. Cuando me sentí cansado decidí irme para mi casa, me despedí de todos, y la sorpresa fue al otro día cuando vi en las noticias lo del accidente de Freddy”, explicó.

Así quedó la camioneta de Freddy Rincón - Foto: Cortesía

Vladimir Mosquera asegura que esa noche el exjugador de la Selección Colombia estaba “muy sobrio” porque se encontraban en “una casa familiar”. Lo que hicieron toda la noche fue hablar de fútbol y escuchar las anécdotas que el bonaverense siempre tenía para contar.

“Como todo ser humano, Freddy era alegre, le gustaba compartir con los amigos y hablar de cosas. Yo hasta el momento que estuve con él, lo vi sobrio y contento. De ahí para adelante no sé lo que pasó”, agregó el entrevistado.

Sobre las mujeres que se encontraban en la camioneta al momento del accidente, Mosquera confirmó que estaban ahí desde la reunión, aunque desconocía de quiénes se trataba. “Freddy siempre que iba a la casa de Hárold Saa lo hacía solo en algunas ocasiones acompañado de amigos. En esa casa siempre lo han recibido bien y él se sentía como si estuviera en la suya”, concluyó.

La Fiscalía todavía no ha dado resultados de la investigación, pero se espera que en los próximos días consigan la versión del conductor, que todavía sigue siendo una incógnita entre los familiares y amigos del ídolo.