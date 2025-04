Ancelotti dio palabra final: dijo si se va de Real Madrid tras perder la final de Copa del Rey

“Ha sido un buen partido, hemos competido bien, estaba bajo control y nos han buscado en un balón a la espalda y el partido ahí se ha complicado. Estuvimos cerca, pero hay que seguir peleando y luchando, no hay nada que reprochar al equipo. Si ganamos nosotros, no habría sido un escándalo, estuvimos más cerca en la segunda parte que el rival”, analizó el italiano.

El experimentado director técnico dio su palabra final y aseguró que su continuidad no es asunto de este sábado. “ Puedo seguir, puedo parar, este será un tema de las próximas semanas, no de hoy ”, expresó.

“Estaba con mucho cansancio y no podía más, ha hecho un esfuerzo espectacular. No estaba lesionado, no podía correr más”, sostuvo, aunque no valoró su posterior expulsión en una trifulca final. “No quiero hablar del árbitro. Hay que esperar, no sé qué ha pasado. A seguir compitiendo hasta el final”, concluyó.