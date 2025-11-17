Ancelotti le mandó contundente mensaje a Neymar y le puso condiciones para llevarlo al Mundial de Norteamérica 2026

El lateral derecho Wesley, jugador de la Roma, se perfila como novedad en el once inicial en Brasil para el amistoso del martes ante Túnez, anunció este lunes su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, no descartó a Neymar para el mundial 2026. | Foto: AFP

Wesley, de 22 años, sería el elegido en este partido en Lille, Francia, para cubrir la vacante que deja en la zaga Gabriel Magalhães, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho en el amistoso ganado 2-0 por la Canarinha el sábado frente a Senegal.

“Desafortunadamente, tuvimos la lesión de Gabriel (...). Va entrar Wesley en el lado derecho. Queremos mantener la misma dinámica del juego contra Senegal, porque fue un juego bonito, que nos gustó, con actitud, intensidad y calidad”, comentó Ancelotti en rueda de prensa.

Éder Militão, entonces, se movería al centro de la defensa para acompañar al capitán Marquinhos.

“Es un equipo que hay que respetar”, dijo Ancelotti en referencia a Túnez, nuevo rival de Brasil en la preparación para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. “Para ganar, tenemos que jugar a nuestro mejor nivel”, agregó.

El entrenador italiano bromeó sobre elogios recibidos por la Seleção, en una pregunta que la calificaba como “un monstruo” que despierta bajo su mando, en un ciclo iniciado en junio pasado.

“Está bien. A un monstruo se le tiene miedo”, declaró entre risas. “No despertamos nada. Estamos trabajando para llegar en la mejor condición posible a la Copa del Mundo”.

El mensaje de Carlo Ancelotti a Neymar para llevarlo al Mundial

Como viene ocurriendo desde que asumió el cargo, la ausencia de Neymar fue tema de conversación.

Ancelotti le pidió al jugador demostrar su verdadero nivel. | Foto: Getty Images

Al respecto, los periodistas le preguntaron sobre el futuro del astro brasileño en la selección y si está en condiciones de volver a ser convocado.

“Neymar está en la lista de jugadores que pueden estar en el Mundial. Ahora él tiene seis meses para llegar a la lista final”, subrayó Ancelotti sobre el futuro del astro de 33 años, que reapareció en los últimos partidos del Santos en la liga brasileña después de una nueva lesión.

Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, el exfutbolista de Barcelona y París Saint-Germain jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023.

Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023. | Foto: Getty Images

Pese a que es optimista, Ancelotti no se guardó nada sobre el presente del delantero y señaló que su obligación, si quiere estar en Norteamércia 2026, es la de demostrar por qué fue considerado como uno de lso mejores delanteros del planeta hace un par de años.

En este sentido, el entrenador dejó caer que el jugador del Santos aún tiene que mejorar su nivel.