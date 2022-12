Andrea Guerrero dejó ver sus encantos en Qatar con un vestido que resalta su figura

Una de las periodistas deportivas más importantes de Colombia es Andrea Guerrero. La cucuteña alistó maletas y arrancó rumbo a Qatar, país anfitrión de la Copa Mundo 2022. Desde el inicio del evento deportivo, esta mujer ha informado cada detalle de su viaje, su experiencia y lo que ocurre con las selecciones que disputan el gran premio, con lo cual más de uno ha quedado asombrado con el despliegue que ha dado la comunicadora.

Ella ha venido construyendo un largo camino en esta profesión que ha llevado a que en la actualidad muchos de sus colegas la respeten y admiren por los conocimientos adquiridos sobre las diferentes disciplinas. Pero de ella ya no es solamente eso lo que impresiona. La presentadora ha demostrado que tiene un muy buen gusto a la hora de elegir sus vestuarios.

Esto referente a la asistencia de eventos sociales y al cubrimiento de alguna noticia, pues recientemente impactó a sus más de 921 mil seguidores gracias a una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la que se dejó ver con un hermoso vestido en Qatar que resaltaba sus piernas y su figura.

Se trata de un outfit muy fresco para la temperatura que hace normalmente en el país catarí; Andrea Guerrero quiso combinar este vestido largo que tiene una abertura en su pierna izquierda con unos tenis dorado con negro y agregó una mochila típica de Colombia.

Varios usuarios se despacharon en elogios hacia la periodista y no la bajaron de “Diosa”, “Preciosa”, “hermosa”, “linda”, “lo mejor del mundial”, “Que linda eres... me facinas... soy tu fan #1🔥”, “Bella como ella no hay ❤️”, “Extremadamente hermosa 😘😍😘😍”, fueron algunos de los comentarios que recibió Guerrero gracias a su publicación que ya cuenta con más de 10 mil me gusta.

La periodista deportiva hace pocos días conmovió a sus seguidores con una profunda reflexión. Ella ha sido muy respetuosa de las costumbres de Qatar a pesar de todos los comentarios que se han hecho con respecto a diferentes aspectos culturales de este país. Así lo dejó saber con su opinión. Además aseguró que ha descubierto muchas cosas buenas de esa nación y que no todo es malo como lo pintan.

También se mostró un poco nostálgica por estar lejos de su hija, pero ha dejado en claro que está feliz por la experiencia. Cabe recordar que Andrea Guerrero es actualmente la directora de “Planeta fútbol”, donde ha protagonizado ya varios desencuentros con Carlos Antonio Vélez.

El emotivo momento que vivió Andrea Guerrero al despedirse de su hija para ir al Mundial de Qatar 2022

Partir a otro lugar implica despedirse de los seres queridos y, en el caso de la periodista, ese fue uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar, pues por semanas no estará junto a su hija Luna.

La presentadora ha mostrado en redes sociales la cercanía y confianza que ha construido con su pequeña. A pesar de que este no es el primer mundial que cubrirá, separarse de ella nunca ha sido fácil. Precisamente, fue a través de historias en Instagram que la cucuteña compartió fotografías, videos y mensajes en donde mostró a sus seguidores cómo se despidió de su primogénita.

Primero, Andrea posteó una foto en la que aparece abrazando fuertemente a su hija y escribió: “Me llevo este abrazo”. Luego de esto, apareció junto a su colega de deportes, el periodista y comentarista Ricardo Henao, desde el aeropuerto, antes de abordar hacia Doha, la capital de Qatar.

En el mismo carrete de historias, la mujer que forma parte de Canal RCN y Win Sports apareció con su hija, quien tenía un peluche de oso panda. En otra foto, Guerrero también tenía la misma referencia del peluche, pero más pequeño, y ya estaba en el avión.

Pero lo que se robó el corazón de los cibernautas fue la explicación que la periodista dio sobre los peluches, puesto que la cucuteña detalló que mientras que Luna “se quedó con la mamá”, ella se llevó a “la hija”; un acto simbólico para recordarse la una a la otra a kilómetros de distancia.