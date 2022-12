“Lloré mucho”: Andrea Guerrero sobre lo duro que ha sido su estadía en Qatar

En el Mundial de Qatar 2022 no solo los futbolistas y los integrantes de las respectivas delegaciones deben hacer serios sacrificios, entre ellos estar lejos de sus seres queridos para representar con orgullo a cada nación.

Los periodistas, aquellos que cubren con pasión lo que ocurre en la cita mundialista, también deben sacrificar algo tan valioso como lo es el tiempo con sus familiares.

Entre estos comunicadores está Andrea Guerrero, reconocida periodista deportiva que se encuentra cubriendo el Mundial Qatar 2022, como enviada especial para los medios de comunicación en los que trabaja.

Es por ello que en las últimas horas Guerrero dejó ver a través de redes sociales lo duro que ha sido para ella estar lejos de su hija, mientras se encuentra trabajando desde Qatar.

De acuerdo con un corto clip de la periodista, su hija, de nombre Luna, tuvo una presentación navideña en su colegio y, por obvias razones, ella no pudo estar presente para acompañarla.

Sin embargo, apoyada en la tecnología, Guerrero decidió estar presente en ese momento tan importante para su hija; lo hizo de manera virtual.

Aunque desde Qatar Andrea Guerrero se mostró triste, sin duda estaba orgullosa de su hija. En un mensaje que publicó junto a un pantallazo de video, la periodista confesó haber llorado mucho.

”Hoy no fue un día fácil, mi niña tuvo su presentación de Navidad y yo estoy en Qatar. La acompañé como pude, lloré mucho, respiré y aprendí que un día entenderá que también es por ella ¡y que verla feliz me llena de fuerza para estar aquí! Te amo”, dijo Guerrero en Instagram.

La publicación de la periodista Andrea Guerrero. - Foto: Tomado de las redes sociales de Andrea Guerrero

Policía de Qatar amenazó con romperle la cámara a un periodista

Un desagradable momento vivió un comunicador deportivo de nombre Julio Suárez, reportero y periodista de los programas La Sexta y Mega (España), durante el comienzo del partido entre Arabia Saudí y México, el pasado miércoles 30 de noviembre.

Ese día, el periodista narraba lo que había ocurrido durante el partido entre las selecciones de Arabia Saudí y México, cuando de un momento a otro, mientras realizaba su trabajo con total normalidad, un policía de Qatar alteró su tranquilidad.

El policía catarí amenazó con romperle la cámara al reportero, mientras Suárez grababa la entrada al partido mundialista. El uniformado le pedía que se retirara del lugar y que dejara de grabar.

“¿Por qué no puedo grabar? Esto es increíble estoy trabajando”, le replicó el reportero en inglés. “Vete de aquí, no puedes hacer fotos”, le respondió el policía catarí. “Bueno, nos acaban de amenazar con romper la cámara”, agregó el periodista en medio del altercado.

Tras lo ocurrido, los presentadores de Más vale tarde le pidieron al día siguiente que narrara lo sucedido con el policía.

“La Policía catarí no está poniendo nada fáciles las cosas a la prensa. Ayer lo que pasó es que hubo una especie de aglomeración, ya con el partido comenzado, en las puertas del exterior”, empezó contando el periodista.

“Yo estaba haciendo un reportaje sobre la reventa, sobre las entradas que se están vendiendo por unas cantidades muy altas. Esto me lo estaba impidiendo hacer la Policía catarí, no me dejaron grabar que había incluso policías que estaban dejando colar a gente”, a lo que agregó que él tenía “la libertad absoluta de poder grabar en esos exteriores del estadio”, pero que no dejó de tener “el marcaje” de un uniformado.

Sin embargo, el periodista siguió grabando y al final se tuvo que retirar del lugar porque llegaron dos policías más.

“Cuando apareció otro policía ya me eché para atrás. Intenté la avalancha que se supone iba a ocurrir, pero me fui totalmente fuera y perdí a este personaje”, recordó sobre lo acontecido.