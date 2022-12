Broma sale mal: policía de Qatar detuvo a reconocido comediante, ¿que pasó?

La fiesta mundial del fútbol sigue celebrándose en Qatar, el país árabe que ha recibido a millones de turistas que viajaron desde muchas partes del globo para vivir la alegría de ese deporte, que aún se encuentra en la fase de equipos disputándose los lugares para luchar por avanzar a octavos de final.

Entre los visitantes, no solamente están los deportistas, sino también los aficionados, artistas, prensa mundial, actores, cantantes, entre muchos otros personajes influyentes en los diferentes países, tanto de las selecciones que clasificaron a este Mundial, como de las que no lo lograron, como Colombia.

Hay que decir que este país ha llamado la atención del mundo entero, no solamente por el evento deportivo que se celebra, sino por las leyes, costumbres y tradiciones que allí se practican, pues muchas acciones que en otro país y/o circunstancia pasarían sin pena ni gloria, son penalizadas con cárcel.

Esto fue lo que le sucedió al reconocido comediante y presentador mexicano de Televisa, Facundo, por causar malestar entre los ciudadanos, en una de las vías del país árabe, pues a modo de broma, imitó a un limpiavidrios, un oficio muy común en Latinoamérica.

El presentador estaba limpiando los parabrisas de varios autos que se detenían en un semáforo en el país oriental, para saber qué tan generosos o tacaños podrían llegar a ser los habitantes del lugar, sin embargo, todo se salió de control porque a uno de los conductores no le pareció para nada gracioso lo que el mexicano estaba haciendo.

El hombre se molestó tanto, al punto que llamó rápidamente a las autoridades, quienes acudieron al lugar en el término de la distancia y detuvieron al comediante. Y es que el hombre argumentó que acababa de lavar su auto, por lo que la ‘broma’ del mexicano le incomodó tanto.

El presentador estaba grabando, pero luego del altercado con la policía catarí dejó de hacerlo, por obvias razones. Aún se desconoce lo que sucedió después del incidente, pero quedó la lección de que en la Región de Oriente Medio, nunca será igual que en Occidente.

El susto de César Augusto Londoño en Qatar

Al país árabe llegó también la infaltable prensa colombiana, con sus diferentes periodistas, reporteros y expertos en el balompié, entre los que cabe destacar al reconocido periodista del Pulso del Fútbol de Caracol Radio, César Augusto Londoño, junto con su compañero de programa, Óscar Rentería.

El equipo de dicho medio nacional se movilizaba en un vehículo y el director del Pulso había grabado algunas imágenes de los edificios de Doha, pues el panorama de ese país es totalmente diferente al que se puede observar en Colombia.

Cuando, en medio del recorrido, el auto en que iban se detuvo extrañamente y la Policía los increpó de manera sorpresiva, porque entre los edificios que había allí estaba uno que era del Ejército y, por cuestiones de seguridad, no se podía grabar.

“Al señor César Augusto Londoño lo bajaron del carro de nosotros y le dijeron que entregara su celular porque estaba filmando los edificios y que, entre esos, había edificios de la Policía y del Ejército y no los podía filmar”, manifestó ―con su particular tono― Óscar Rentería.

“César Augusto se puso blanco, pálido, tuve que bajarme yo, a darle un abrazo, a tratar de reanimarlo, y a conversar con el Policía para que lo dejara ir”, agregó a su relato.

Ante esto, César afirmó: “Lo cierto es que yo no estaba filmando, pero mire lo que es la seguridad aquí. Íbamos cuatro personas en el taxi y el del Ejército dijo ‘hay un celular de color blanco’, y efectivamente era el mío, ‘y usted filmó’, yo no había filmado”.

Luego expresó que le había mostrado al agente las filmaciones e imágenes que había hecho, pero llamó su atención que el agente no miró ni le agarró el teléfono, porque dijo “yo no puedo acceder a la intimidad de las personas porque me pueden castigar”.

La verdad es que “nos hizo un llamado de atención, pero en ningún momento filmé, Óscar, y a usted le consta”, agregó el periodista.