Andries Noppert: a un paso de Policía y descendió a la Serie C, pero debutó con Países Bajos en el Mundial de Qatar

Si algo tienen los lugares comunes es que son ciertos. Uno de ellos dice: “Lo que es para ti, te encuentra” y el guardameta de Países Bajos en su primer compromiso de la Copa Mundo puede dar fe de ello.

Se llama Andries Noppert y tomó por sorpresa a los aficionados de la Naranja mecánica, que esperaron ver custodiando los tres palos a Remko Pasveer (Ajax) o a Justin Bijlow (Feyenoord). No ocurrió. El DT Louis Van Gaal, irreverente, fiel a su estilo, apostó por el menos opcionado de los tres porteros convocados para atajar ante Senegal. Lo mejor fue que dio en el blanco: cumplió las expectativas.

Noppert, de 28 años de edad, recibió su primera convocatoria a la selección de Países Bajos justo para jugar el Mundial y debutó nada más y nada menos que en el partido más importante de todos, el primero. Pese a la presión que un reto de tal calibre implica voló cuando se le exigió y mantuvo su pórtico en cero.

Pero lo del cancerbero no solo obedece a un capricho de Van Gaal, el mismo DT que se ensañó con Falcao cuando militó en el Manchester United, por ejemplo, sino a la persistencia propia de quienes no dudan ni un segundo en llegar a la cima. No es exageración.

Tan solo un año atrás, Andries Noppert estuvo cerca de dejar el balompié por cuenta de una delicada lesión de ligamentos en una de sus rodillas. Su familia incluso le sugirió aspirar a oficial de la Policía local de Heerenveen y tenía todo para quedarse con el cargo, comenzando por su estatura: mide 2,03 metros que pueden intimidar a cualquier ladrón. Pero desistió.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Senegal v Netherlands - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 21, 2022 Netherlands' Andries Noppert in action REUTERS/Kai Pfaffenbach - Foto: REUTERS

La fiebre que solo entienden quienes nacieron para patear la ‘pecosa’ o evitar que llegue al fondo de la red, como es su caso, le pudo más.

Tras un año sin equipo, debido a la gravedad de su lesión —de junio de 2020 a julio de 2021—, arribó al Go Ahead Eagles, recién ascendido a la primera división de los Países Bajos (Eredivisie); lo hizo dado una crisis de guardametas que tuvo el club y con sus atajadas se encargó de convencer a sus propietarios de que tomaron la mejor decisión.

Por su rendimiento con el Go Ahead Eagles llamó la atención del Heerenveen, donde deslumbró tanto como para despertar interés en Van Gaal. De hecho, fue en ese club donde comenzó su carrera deportiva, y por falta de oportunidades salió en 2014 en búsqueda de nuevos destinos.

De 2014 a 2018, Noppert militó en el NAC Breda, con el que disputó solo seis partidos, luego partió al Foggia de la Serie B italiana, con tan mala fortuna de que su equipo perdió la categoría y, lo que es peor, no lo dejaron disputar la Serie C. Sin más, ni menos, el equipo desapareció.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Senegal v Netherlands - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 21, 2022 Netherlands' Andries Noppert makes a save REUTERS/Matthew Childs - Foto: REUTERS

Regresó a los Países Bajos para atajar en el FC Dordrecht, donde para mala fortuna se lesionó la rodilla, pero ni con eso se la jugó por vestirse de Policía. Hoy, el tiempo, las ganas y el sacrificio le dan la razón.

La segunda oportunidad que tendrá Andries Noppert de custodiar el pórtico de los Países Bajos será el viernes 25 de noviembre ante la selección de Ecuador, que el pasado 20 de noviembre rompió lo que se creía una maldición: vencer al país anfitrión por primera vez en la historia de los mundiales; ese día, con dos anotaciones del veterano Enner Valencia, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro dejó en evidencia la falta de buen pie del combinado de Qatar.

Resta ver qué si Andries Noppert continúa demostrando por qué fue el elegido de Van Gaal.