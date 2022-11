El récord histórico que está a punto de romper la selección de Argentina en el Mundial de Qatar

El compromiso de la albiceleste ante Arabia Saudita abrirá el grupo C del certamen en Qatar.

Uno de los partidos más esperados en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 es el debut de la selección de Argentina, favorita al título no solo por contar con Lionel Messi en sus filas, sino por ser el vigente campeón de la Copa América.

Pero el compromiso ante Arabia Saudita a las 5 a. m. también llama la atención porque, con 36 partidos seguidos sin perder, la Argentina de Lionel Scaloni puede alcanzar el récord de 37, que ostenta la Italia de Roberto Mancini.

La última derrota de Argentina fue el 2 de julio de 2019, en las semifinales de la Copa América contra Brasil (2-0) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. La actual racha de 36 partidos arrancó unos días más tarde, el 6 de julio, en la victoria 2-1 sobre Chile en São Paulo, en el partido por el tercer y cuarto puesto.

La marca de 37 de Italia se dio también en una época reciente, entre 2018 y 2021. España fue quien la cortó, en semifinales de la Liga de Naciones, con un 2 a 1 sobre la Azzurra en el estadio San Siro de Milán.

Antes de la scaloneta, el récord oficial de Argentina era de 31 y había sido logrado el equipo de Alfio Basile entre 1991 y 1993.

Argentina lo superó el pasado junio en su victoria sobre los italianos en la Finalissima, en la que se enfrentaron el campeón de la pasada Eurocopa y el de la Copa América, en una especie de continuación de la Copa Artemio Franchi y de la Copa Confederaciones. En el partido disputado en Wembley anotaron Ángel Di María, Lautaro Martínez y Paulo Dybala

El récord fue ampliando luego la cuenta con las victorias en amistosos ante Estonia (5-0), Honduras (3-0), Jamaica (3-0) y Emiratos Árabes Unidos (5-0).

Scaloni lleva 40 partidos como seleccionador de Argentina, desde septiembre de 2018. Su balance hasta el momento es de 27 victorias, 10 empates y 4 derrotas.

Mejores rachas de partidos sin perder entre las selecciones nacionales en categoría absoluta:

1. 37 partidos: Italia (2018-21)

2. 36 partidos: Argentina (desde 2019 y en curso)

3. 35 partidos: Argelia (2018-21), España (2007-2009) y Brasil (1993-1996)

4. 32 partidos: Marruecos (2019-2022)

5. 31 partidos: Argentina (1991-1993) y Hungría (1950-1954)

6. 30 partidos: Francia (1994-1996) e Italia (1935-1939).

El partido entre las selecciones de Argentina y Arabia Saudita está programado para el martes 22 de noviembre a las 5 a. m. podrá verse en DirecTV Sports.

“Me siento bien”: Messi apacigua las aguas

Lionel Messi, quien despertó alarmas días atrás por sus entrenamientos diferenciados con la Selección Argentina en Qatar, despejó dudas sobre su condición física este 21 de noviembre y, además, dejó entre ver que esta será su última participación en el máximo certamen del balompié.

“Me siento muy bien, bien físicamente, la verdad que creo llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que habían dicho que había decidido no entrenar, entrenar diferenciado porque tenía un golpe por precaución, pero nada raro”, confirmó el ‘10′ de la albiceleste.

Acerca del favoritismo de Argentina al título y específicamente al juego ante Emiratos Árabes, Messi afirmó: “No sé si llegamos mejor, pero venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Nos hace trabajar de otra manera, que la gente no esté tan ansiosa y la gente no esté tan pendiente de los resultados, sino disfrutando más. Este grupo me recuerda al de 2014, que era un grupo similar, muy unido, que tenía en claro qué quería. Está bueno llegar así porque da confianza cuando salís a jugar”.

Entretanto, acerca de su retiro, dijo: “Es un momento especial, seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y todos queremos”.