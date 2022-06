Anthony Zambrano, cansado de los señalamientos: vehemente respuesta por no ir a los Juegos Bolivarianos

Durante los últimos días de junio y los primeros del mes de julio de este 2022, Colombia y más especialmente la ciudad de Valledupar, son epicentro de los Juegos Bolivarianos, en donde los 11 países participantes compiten en las diferentes disciplinas por quedarse con el primer lugar en el medallero general que, por el momento, mantiene a la delegación cafetera como la mejor en las justas.

Aunque la alegría esté presente por el buen trabajo realizado por los deportistas nacionales, en la previa y durante los primeros días se ha hecho referencia a un caso, el cual ha logrado empañar un poco el feliz trámite de las competencias. El protagonista es el medallista olímpico Anthony Zambrano, quien como en la pista cuando compite, ha generado revuelo por decidir no hacer parte del combinado patrio, generando algo de malestar en el ámbito deportivo nacional.

En días pasados, el deportista de La Guajira señaló lo siguiente: “No es obligación competir, porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo, entonces por qué tengo que ir a eso; no estoy decidido, miro a ver qué hago”.

¡Anthony Zambrano 🇨🇴, picante!



"No es obligación competir en los Juegos Bolivarianos 🏆; me han hecho rosca en otras competencias. Da tristeza; nunca hay apoyo ❌. Uno es el que está en la pista, para ganarse una miseria"



¿Qué opina de estas palabras? 🤔 ¡Los leemos a todos! 👀 pic.twitter.com/kY3KChfzzi — Caracol Sports (@CaracolSports) June 24, 2022

Desde sus primeras declaraciones, se vio que el atleta estaba molesto con algo de la gestión por parte de los dirigentes, a lo que añadió lo siguiente: “Da tristeza acá ciertas personas... Es lo económico. Nunca hay apoyo, nunca hay nada... A mí nadie me manipula, yo mando porque soy el que corro, uno es el que está en la pista, para ganarse una miseria”.

Además, realizó críticas fuertes sobre quienes dirigen, explicando que con él no se desarrollaría un caso de manipulación: “En Colombia no aprovechan a los atletas de élite, siempre están acostumbrados a manipularlos. Hay muchos que se ganan la plata sentados, mientras que uno lucha a diario en la pista. Nada lo valoran”.

“Siempre digo que estoy en el palo que me dé más sombra, porque acá no hay apoyo, no hay nada, uno mismo tiene que buscar la manera de salir adelante y cumplir sus sueños”, agregó.

Por su parte, organismos como la Federación Colombiana de Atletismo y Mindeporte entregaron información sobre la ausencia de Zambrano.

La historia de Zambrano en el atletismo empezó en 2012, cuando el profesor Suárez recibió una invitación para que el colegio participara en los Juegos Intercolegiados Supérate. - Foto: iStock / Getty Images.

“El atleta Anthony Zambrano no participará en los Juegos Bolivarianos debido a que presenta una molestia en el aductor derecho desde su participación en el ‘meeting’ de Salamanca - España, el 4 de junio del presente año. En el evento, Zambrano participó como parte del test pedagógico para evaluar su preparación especial”, indicó el primer ente.

“Es lamentable que Anthony no esté en estos Juegos, hará mucha falta. Es un atleta que venimos acompañando desde que regresó de Tokio a través de diferentes estrategias como el Equipo Colombia y las inversiones que hace el Ministerio”, aseguró Mindeporte.

Sin embargo, un sector de la prensa colombiana que cubre el deporte no creyó en su totalidad dicha versión y decidió contrastarla este martes -28 de junio- durante el programa El Vbar de Caracol Radio, que tuvo como invitado al deportista, quien de manera vehemente agitó la polémica manteniéndose en la teoría de estar lesionado.

“Tengo una pubalgia. Este año no ha sido fácil por las lesiones. Hay que recuperarse y ya. Hay veces que uno no participa. Uno no es un robot, esta vez no lo puedo hacer”, contó.

#YoEscuchoElVbarCaracol



🎙️ ¡Al Aire! A esta hora nos acompaña: 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐𝒏𝒚 𝒁𝒂𝒎𝒃𝒓𝒂𝒏𝒐, 𝒂𝒕𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂𝒏𝒐 en El Vbar Caracol



📻🎧Escúchelo aquí: https://t.co/aQ81vwKuls pic.twitter.com/dMSqqKiqGV — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 28, 2022

“Me siento triste por no competir en el país, en los Juegos Bolivarianos. A veces uno entrena mucho para mejorar y se recarga el músculo. Es una pubalgia en la pierna izquierda”, especificó.

Sobre tema de apoyos económicos, dijo: “Yo no estoy peleando por mi dinero, gracias a Dios la gente me da todo lo que necesito para mi preparación. Lo digo por los demás, por los que no pueden tener esas ayudas. Es el momento de decirlo. Antes era mi hermanita Caterine Ibargüen la que peleaba y me dijeron a mí que lo hiciera”.

“Estoy bien con esos apoyos. Cuando uno llega a ese nivel se hace referencia. Muchos jóvenes quieren que los apoyen. Siempre les explico que uno debe de esforzarse. Me dicen que no hay patrocinios y les dije que iba a hablar, por eso lo hice con el Ministro y con Ciro (Solano, presidente del COC)”, hablando de la actualidad.

Fue claro en defenderse sobre su no presencia en los Juegos Bolivarianos 2022: “El que mando en la pista soy yo. Hablan que Zambrano hace miles de cosas. Si estoy lesionado, estoy lesionado. Soy un ser humano, cuando me lesiono, me lesiono. Este año han pasado muchas circunstancias y así como puedo tener un año exitoso, lo puedo tener malo. No me estoy echando para atrás. Es la verdad. Dije lo que dije y más nada, ni para atrás, ni para adelante”.

“En este tiempo nadie me hace rosca porque me tienen de referente. Lo dije en otros tiempos porque hubo directivos que no hicieron bien las cosas, los anteriores me hacían rosca porque no podía hacer la marca. Hoy los dirigentes son otros y todo ha cambiado”, finalizó.