El estadio Monumental de Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores de 2025, que se disputará el sábado 29 de noviembre, informó este lunes la Conmebol.

El recinto deportivo, con capacidad para 80.000 espectadores, competía con el Nacional, también ubicado en la capital peruana y con posibilidad de recibir a 43.000 asistentes, para albergar el juego por el título.

🏟️🇵🇪 ¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la CONMEBOL #Libertadores 2025!#GloriaEterna 🏆 pic.twitter.com/iPmpNEqSau — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2025

Pero finalmente el estadio de mayor envergadura será el palco del choque, según informó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en un video publicado en su cuenta en Instagram.

El Monumental fue, en 2019, el escenario de la primera final a partido único del principal torneo de clubes de América, en la que el Flamengo de Brasil venció al River Plate de Argentina.

Los cariocas conquistaron entonces su segunda estrella continental al imponerse por 2-1.

Antes, el título se disputaba en duelos de ida y vuelta en los estadios de los equipos finalistas.

Desde el cambio de formato, el partido estelar del certamen se ha disputado también en Río de Janeiro, Montevideo, Guayaquil y Buenos Aires.

Cruce de gigante en Medellín

Atlético Nacional pondrá a prueba el martes el buen momento del São Paulo, revitalizado tras la llegada a su banquillo del exdelantero argentino Hernán Crespo.

El estadio Atanasio Girardot de Medellín (19:30 del miércoles) será el palco del juego de ida de una llave que reúne cinco trofeos del principal torneo de clubes de América, tres del Tricolor paulista (1992, 1993 y 2005) y dos del Rey de Copas colombiano (1989 y 2016).

Jugadores del Atlético Nacional alzan el trofeo de campeones de la Copa Bridgestone Libertadores 2016 tras vencer a Independiente del Valle. | Foto: LatinContent via Getty Images

Solo uno entre los equipos más laureados de Brasil y Colombia saldrá con vida de esta serie, que encuentra a cada club con realidades diferentes.

El vencedor de la ronda luchará por el pase a semifinales con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se baten desde el jueves en Río de Janeiro.

Complejo presente de Nacional

Los locales, campeones del torneo Clausura de 2024 y que pasaron como segundos del duro Grupo F, por encima del brasileño Bahía y el uruguayo Nacional, tienen una baja importante en su ofensiva.

Kevin Viveros, autor de cuatro goles en cinco partidos de la ronda pasada, fue transferido al Athletico Paranaense en junio.

Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional | Foto: Cristian Bayona

Los verdolagas no han aquejado la ausencia de su goleador copero en el rentado local, donde marchan segundos, a tres puntos del líder Atlético Junior, pero en la Libertadores todo es a otro precio y los tantos de Viveros fueron vitales para obtener el pase a octavos.

Además de la baja del artillero, que puede ser contrarrestada con las presencias del mediocampista Edwin Cardona y el delantero Alfredo Morelos, el entrenador Javier Gandolfi está bajo escrutinio.

Según medios cafeteros, el argentino-mexicano sería despedido si no avanza a cuartos de final debido a una relación tensa y desgastada con la hinchada.

“Estamos en evaluación permanente, incluyéndome. Nuestro compromiso es acercar a Nacional a todos los objetivos”, dijo recientemente al canal Win Sports el presidente del club, Sebastián Arango, quien recalcó no obstante que el timonel tiene contrato hasta 2026.