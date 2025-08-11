Suscribirse

Anuncio final de la Copa Libertadores a horas de los octavos de final: Nacional lo supo

Por decisión del máximo organismo, quedó definido el estadio que albergará el juego más importante del torneo en la edición 2025.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 9:26 p. m.
Atlético Nacional supo donde jugaría la final de Libertadores
Atlético Nacional supo donde jugaría la final de Libertadores | Foto: Getty Images

El estadio Monumental de Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores de 2025, que se disputará el sábado 29 de noviembre, informó este lunes la Conmebol.

El recinto deportivo, con capacidad para 80.000 espectadores, competía con el Nacional, también ubicado en la capital peruana y con posibilidad de recibir a 43.000 asistentes, para albergar el juego por el título.

Pero finalmente el estadio de mayor envergadura será el palco del choque, según informó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en un video publicado en su cuenta en Instagram.

El Monumental fue, en 2019, el escenario de la primera final a partido único del principal torneo de clubes de América, en la que el Flamengo de Brasil venció al River Plate de Argentina.

Contexto: At. Nacional vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Los cariocas conquistaron entonces su segunda estrella continental al imponerse por 2-1.

Antes, el título se disputaba en duelos de ida y vuelta en los estadios de los equipos finalistas.

Desde el cambio de formato, el partido estelar del certamen se ha disputado también en Río de Janeiro, Montevideo, Guayaquil y Buenos Aires.

Cruce de gigante en Medellín

Atlético Nacional pondrá a prueba el martes el buen momento del São Paulo, revitalizado tras la llegada a su banquillo del exdelantero argentino Hernán Crespo.

El estadio Atanasio Girardot de Medellín (19:30 del miércoles) será el palco del juego de ida de una llave que reúne cinco trofeos del principal torneo de clubes de América, tres del Tricolor paulista (1992, 1993 y 2005) y dos del Rey de Copas colombiano (1989 y 2016).

El ídolo verdolaga no tendría acercamientos con Nacional en este mercado.
Jugadores del Atlético Nacional alzan el trofeo de campeones de la Copa Bridgestone Libertadores 2016 tras vencer a Independiente del Valle. | Foto: LatinContent via Getty Images

Solo uno entre los equipos más laureados de Brasil y Colombia saldrá con vida de esta serie, que encuentra a cada club con realidades diferentes.

El vencedor de la ronda luchará por el pase a semifinales con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se baten desde el jueves en Río de Janeiro.

Complejo presente de Nacional

Los locales, campeones del torneo Clausura de 2024 y que pasaron como segundos del duro Grupo F, por encima del brasileño Bahía y el uruguayo Nacional, tienen una baja importante en su ofensiva.

Kevin Viveros, autor de cuatro goles en cinco partidos de la ronda pasada, fue transferido al Athletico Paranaense en junio.

Bogotá. Junio 12 de 2025. Independientemente Santa Fe enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 4 de los cuadrangulares finales, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona). En la foto: Javier Gandolfi.
Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional | Foto: Cristian Bayona

Los verdolagas no han aquejado la ausencia de su goleador copero en el rentado local, donde marchan segundos, a tres puntos del líder Atlético Junior, pero en la Libertadores todo es a otro precio y los tantos de Viveros fueron vitales para obtener el pase a octavos.

Además de la baja del artillero, que puede ser contrarrestada con las presencias del mediocampista Edwin Cardona y el delantero Alfredo Morelos, el entrenador Javier Gandolfi está bajo escrutinio.

Contexto: Tiembla el futuro de Javier Gandolfi en Atlético Nacional: revelan dura decisión de los dueños

Según medios cafeteros, el argentino-mexicano sería despedido si no avanza a cuartos de final debido a una relación tensa y desgastada con la hinchada.

“Estamos en evaluación permanente, incluyéndome. Nuestro compromiso es acercar a Nacional a todos los objetivos”, dijo recientemente al canal Win Sports el presidente del club, Sebastián Arango, quien recalcó no obstante que el timonel tiene contrato hasta 2026.

*Con información de AFP.

