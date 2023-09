Argentina sorprende con su curioso método para ganarle a Bolivia en la altura de La Paz: ¿de qué se trata?

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Lionel Scaloni fue cauto sobre el futuro de Messi y su participación en el Mundial de 2026. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van a La Paz. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí”, dijo Scaloni sobre el partido de este martes ante Bolivia.

También se encargó de hacer énfasis en que su intención es tratar de derribar cualquier tipo de obstáculo que le impida al equipo hacerse a los 3 puntos: “No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta. Yo jugué ahí, hablé de un montón de cosas pero cuando me tocó jugar la sensación fue diferente”.