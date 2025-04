Arne Slot, técnico de Liverpool, dio pistas sobre el futuro de Luis Díaz en el club: “Sería perfecto”

El futuro de Luis Díaz en Liverpool sigue siendo una incógnita, a pesar de que tiene contrato hasta el final de la temporada 2027, su continuidad en Anfield no es segura, por lo que varios equipos de Europa han mostrado interés en contar con los servicios del delantero colombiano.

La directiva aún no se ha movido para renovar el contrato del colombiano , cosa que sí hizo con los contratos de otras dos grandes figuras del plantel, como los son Mohamed Salah y Virgil van Dijk, a quienes ya se les renovó el contrato. Esta situación deja en el aire el futuro de Díaz.

“ En Liverpool siempre hay un buen mercado de verano y esta vez no fue la excepción. Somos un gran club y se demostró. Los jugadores no son de seguir mucho a los medios de comunicación, pero uno se va dando cuenta y se pregunta: “¿Será que podemos renovar?”. Ya tenemos a dos: Mohamed Salah y Virgil van Dijk, y son grandes noticias”, dijo Arne Slot.

Posteriormente, Slot dio pistas sobre el posible futuro de Luis Díaz en la institución. “Veremos qué nos depara el resto del mercado de pases, pero sería extraño decir que no estoy feliz con el equipo. De hecho, es algo que he resaltado a lo largo de la temporada. Por lo tanto, estoy contento y espero mantenerlos a todos, y así sería un verano perfecto y maravilloso “.

Por lo tanto, las palabras de Slot son un parte de tranquilidad de cara al futuro de Luis Díaz en la institución. No obstante, el guajiro no puede bajar los brazos, ya que el entrenador no descartó fichajes para el futuro. "Entre más juegue un mismo equipo y se mantenga la nómina, mayor será el éxito; en eso estamos claros y de acuerdo en el club. La idea es mantener el núcleo", indicó el entrenador.