Así califica Inter Miami de Messi a Atlético Nacional: Medellín palpita el partido de la historia

Colombia volverá a tener el privilegio de tener al 10 argentino en el país. Este sábado, en Medellín, los de La Florida con sus estrellas, ante el Rey de Copas de Colombia.

29 de enero de 2026, 9:35 p. m.
Lionel Messi vs. Atlético Nacional; duelo de este 31 de enero de 2026 en Medellín
Foto: Getty Images

Lionel Messi volverá a pisar tierras colombianas, esta vez para enfrentarse a Atlético Nacional el próximo fin de semana en un juego amistoso que han denominado como ‘el partido de la historia’.

Esta vez el astro argentino estará en Colombia junto a su club, Inter Miami, que también traerá a figuras de la talla de Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul.

En la ciudad sede del juego, Medellín, tanto el estadio Atanasio Girardot, así como la ciudad en general ya palpita el partido que se jugará el próximo sábado, 31 de enero, desde las 4:30 p.m.

Algunos de los jugadores que comparten plantel por Leo Messi ya tuvieron atención a medios de comunicación. Allí Maximiliano Falcón, jugador de los de La Florida, dio su concepto de medirse con el Rey de Copas colombiano.

Sobre presentarse en el Atanasio, donde se sabe que el recinto juega un papel vital en el apoyo al equipo, el uruguayo dijo: "Sabemos que va a ser un partido muy difícil, la hinchada de ellos es muy grande y es el equipo más fuerte de Colombia".

Con respeto parecen ver en Inter el cruce con el dos veces campeón de Copa Libertadores: “Es un equipo que siempre está peleando a nivel internacional. Tiene muy buenos jugadores (…) Va a ser exigente y para nosotros enfrentarnos a esa clase de rivales nos sirve mucho”.

Inter ya pasó por Perú, continúa su gira en Colombia y luego en Guayaquil frente al Barcelona de Ecuador, el 7 de febrero.

El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano cerrará la serie de juegos amistosos en Puerto Rico, donde enfrentará al Independiente del Valle.

Filtran ‘platal’ exacto que pagará Atlético Nacional por Chicho Arango: las cifras por cumplir un sueño

A Messi se le vio caer en Perú

Con doblete del histórico goleador Paolo Guerrero, Alianza Lima goleó el pasado sábado 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, en un intenso partido amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima.

Ante más de 29.000 espectadores, Guerrero, figura del equipo blanquiazul de 42 años, anotó a los 30′ y 36′, y luego Luis Ramos selló la goleada al 72′.

Messi cayó ante Alianza Lima en Perú, durante la gira por varios países de Sudamérica
Foto: Getty Images

Inter arrancó la tarde con pinceladas de calidad a cargo de Messi y de su compatriota y también campeón del mundo, Rodrigo De Paul, una sociedad a la que se sumó luego el delantero uruguayo Luis Suárez, que este sábado cumplió 39 años.

Sin embargo, en uno de los ataques de Alianza, Guerrero ganó un rebote del portero Dayne St. Clair en el área chica y abrió el marcador con un cabezazo.

Seis minutos después, el veterano delantero volvió a depredar en el área tras un pase quirúrgico del ariete Jesús Castillo, y con un disparo esquinado amplió la ventaja.

Lionel Messi se prepara para el retiro: “Me gustaría tener mi propio club”, ¿descarta la dirección técnica?

En el segundo tiempo, con dos goles abajo y ya sin Guerrero en cancha, Messi y Suárez se encargaron de liderar los ataques del Inter, pero se encontraron con una sólida defensa aliancista o con poca puntería.

A los 62′, Mascherano sacó a Messi, Suárez y De Paul, su tridente estelar, para fortalecer el mediocampo, pero 10 minutos después fue Ramos el que acabó con sus planes.

Con fuerte remate de derecha, el delantero que ingresó en el segundo tiempo selló el 3-0 definitivo para Alianza e hizo delirar a los hinchas.

*Con información de AFP.

