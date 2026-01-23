Medellín se convierte en epicentro global: Bad Bunny, Colombiatex y Messi marcan una semana histórica

Medellín se encuentra en una de sus semanas más intensas del año en materia de entretenimiento, negocios y deporte. La ciudad se transformó en epicentro de conciertos masivos y eventos internacionales, con una afluencia masiva de visitantes que está dinamizando todos los sectores de la economía local y poniendo bajo el microscopio temas de seguridad, turismo, precios y planificación urbana.

El concierto de Bad Bunny tiene un impacto directo en la economía local, con servicios turísticos bajo una presión sin precedentes y una ocupación de hospedaje que supera el 94 % en hoteles y alojamientos formales. Foto: AFP

Bad Bunny: el concierto que movilizó a Medellín

El fenómeno global Bad Bunny tendrá tres conciertos consecutivos en el Estadio Atanasio Girardot, convocando a cerca de 147.000 asistentes entre el 23 y el 25 de enero, en el marco de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. Esta convocatoria masiva ha tenido un impacto directo en la economía local, con servicios turísticos bajo una presión sin precedentes y una ocupación de hospedaje que supera el 94 % en hoteles y alojamientos formales.

Ante las denuncias ciudadanas sobre cobros abusivos en alojamientos tipo Airbnb y hoteles, el alcalde Federico Gutiérrez decidió activar una línea oficial de WhatsApp (3016044444) para recibir quejas y denuncias sobre sobrecostos y cancelaciones injustificadas. La Administración Municipal ha registrado más de 10 denuncias formales, y Airbnb reportó cerca de 20 casos de tarifas infladas durante los días del concierto.

Según cifras oficiales, Medellín cuenta con aproximadamente 13.000 propiedades ofertadas en Airbnb y más de 76.000 camas hoteleras disponibles, una oferta que llegará al tope por Bad Bunny y otros eventos simultáneos como Colombiatex.

Gutiérrez afirmó que “quien abusa del turista y del residente se quedará con las habitaciones vacías” y explicó que la administración está en contacto directo con los operadores de plataformas para sancionar a quienes cancelan reservas para volver a ofertar a precios mayores.

Pero más allá de las controversias, la Alcaldía estima que el concierto, sumado a otros eventos de la semana, dejará una derrama económica de entre 150.000 y 200.000 millones de pesos, con visitantes que en un 77 % provienen de otras regiones de Colombia y 23 % del extranjero.

Colombiatex atraerá a más de 500 expositores de más de 20 países y alrededor de 30.000 visitantes especializados, generando oportunidades de negocios, networking y tendencias empresariales globales. Foto: Colombiatex - API

Colombiatex de las Américas: moda y negocios que impulsan la economía

Paralelo a la fiebre del concierto, Medellín acoge la feria internacional Colombiatex de las Américas, una de las plataformas más importantes de la industria textil y de insumos a nivel regional. El evento atrae a más de 500 expositores de más de 20 países y alrededor de 30.000 visitantes especializados, generando oportunidades de negocios, networking y tendencias empresariales globales.

La combinación de Colombiatex con eventos culturales ha aumentado el flujo de turistas de negocios, cuyo perfil no solo consume entretenimiento, sino también servicios MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), lo que ha contribuido a la saturación hotelera y a presionar precios en diferentes segmentos del hospedaje y servicios asociados.

La llegada de Messi podría generar impactos económicos por encima de los 30 millones de dólares en la ciudad, debido al gasto asociado a boletos, hospedaje y turismo deportivo de alto perfil. Foto: AFP

Messi en Medellín: “El Partido de la Historia”

Cerrando esta semana de grandes eventos, Medellín se prepara para recibir al astro internacional Lionel Messi y su equipo Inter Miami CF en un amistoso de pretemporada frente al Atlético Nacional, denominado “El Partido de la Historia”, programado para el 31 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot.

Según Ricardo Leyva, uno de los promotores del evento, la llegada de Messi podría generar impactos económicos por encima de los 30 millones de dólares en la ciudad debido al gasto asociado a boletos, hospedaje y turismo deportivo de alto perfil. “Habrá mucha visibilidad para la ciudad, porque el partido se va a transmitir en directo por Apple TV para todo el mundo”, explicó Leyva.

El rol de Messi en este contexto no es solo deportivo. El evento incluye un Sport Fest el día antes del partido, y gracias a la venta de boletas se contará con 3.000 niños de colegios públicos invitados, así como 1.000 participantes en una escuela de fútbol organizada por Juan Pablo Ángel, esfuerzos dirigidos a acercar a las nuevas generaciones al deporte de forma inclusiva.

El promotor también destacó que Messi jugará al menos 65 a 70 minutos, como lo ha hecho en anteriores presentaciones durante la gira de América Latina. “Él no viene a hacer maromas y no jugar: estará en la cancha”, afirmó Leyva.

En menos de una semana, la ciudad se ha consolidado como un epicentro de experiencias internacionales: desde conciertos masivos que movilizan multitudes, hasta ferias empresariales globales y eventos deportivos de talla mundial. Esta confluencia de públicos y economías ha mostrado, al mismo tiempo, el potencial turístico de la ciudad y desafíos regulatorios en materia de precios y oferta de servicios.

Con Bad Bunny encendiendo las calles, Colombiatex impulsando la innovación y Messi marcando la cancha, la ciudad demuestra que está lista para liderar grandes eventos globales, pero también reflexionar sobre cómo equilibrar ganancia económica, turismo sostenible y calidad de vida para residentes y visitantes.