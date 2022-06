Así es por dentro la lujosa habitación que Real Madrid le ofrece a sus jugadores

El Real Madrid, el campeón de Europa en 14 oportunidades, es sin duda un objetivo de cualquier jugador profesional que quiere llegar a lo más alto de su carrera deportiva. Muchos lo logran, como el caso del colombiano James Rodríguez, pero otros se quedan con las ganas de conocer el honor que significa vestir la camiseta del que para la gran mayoría es el club más grande de toda la historia.

Aurélien Tchouaméni, nueva joya del fútbol francés, fue presentado esta semana como el más reciente refuerzo de la casa blanca, pensando en ir dando pasos hacia el relevo generacional de experimentados como Luka Modric y Toni Kroos.

En rueda de prensa, el nuevo fichaje aseguró que Mbappé lo llamó para ver si podía ir al PSG, pero su primera opción siempre fue el Real Madrid por lo que representa en Europa, además de la presencia de compañeros de la selección como Karim Benzema y Eduardo Camavinga. “Es verdad que tuve la oportunidad de elegir otros equipos, pero en cuanto supe que el Real Madrid estaba interesado en mí no lo dudé ni un segundo. Quiero dejar huella en la historia del fútbol y el mejor equipo para conseguirlo es el Real Madrid”, recalcó Tchouaméni.

Y es que el recibimiento fue por todo lo alto, pues el día de su presentación conoció las instalaciones de la Ciudad Real Madrid, o Valdebebas, como es conocida regularmente. Allí, el francés recibió las llaves de su nueva habitación que podrá usar los días de entrenamiento o concentración antes de los partidos en el Santiago Bernabéu.

En un ‘detrás de cámaras’ publicado por la cuenta oficial del conjunto español se ve el momento en el que Tchouaméni ingresa a su cuarto y queda encantado con la vista hacia el campo de juego. El espacio cuenta con una cama king, televisor pantalla plana e incluso una pequeña sala de estar que prácticamente lo constituye en un pequeño apartamento para cada futbolista.

El baño incluye ducha y también jacuzzi privado, “todo lo que necesita un jugador para descansar antes de un partido importante”, según señalan en la cuenta oficial del equipo. El balcón con vista a toda la ciudad deportiva es otro de los grandes atractivos con los que cuenta la lujosa habitación marcada con el nombre de cada jugador en la puerta.

En las redes sociales del Real Madrid le preguntaron a Tchouaméni como le habían parecido las instalaciones del complejo y su respuesta deja claro que es la primera vez que se encuentra con algo así. “Son unas instalaciones top. El mejor club del mundo, son increíbles”, dijo sorprendido el francés.

Dentro de la habitación lo esperaba la equipación oficial del Real Madrid para la temporada 2022/23, en la que buscarán repetir título de la Champions y volver a salir primero en el campeonato local. “Cuando me he puesto la camiseta por primera vez he pensado: no puedo esperar a jugar mi primer partido, especialmente en nuestro estadio, el Santiago Bernabéu, en compañía de nuestros fans”, apuntó.

En el acto de presentación, Tchouaméni también recibió el ya tradicional discurso de bienvenida por parte del presidente Florentino Pérez. “Querido Aurélien, enhorabuena, porque cumples tu gran sueño de jugar en el Real Madrid. Con tan solo 22 años, tú tenías la oportunidad de elegir, y tú has elegido este escudo y esta camiseta con los que hemos conseguido catorce Copas de Europa. A partir de ahora, vas a vivir sensaciones únicas, emociones intensas y experiencias que te acompañarán durante toda tu vida”, declaró el directivo.

“A partir de hoy, sentirás una fuerza difícil de explicar, la fuerza del estadio Santiago Bernabéu, ahí donde los madridistas te ayudarán a entender todo lo que fuimos, todo lo que somos y todo lo que podremos ser”, sentenció.