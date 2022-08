Así luce Santiago Asprilla, el hijo del Tino Asprilla: emotivo reencuentro en EE. UU.

Faustino Asprilla siempre ha sido un personaje polémico en Colombia. Su paso por el fútbol y una vida algo alocada le han permitido ser una figura reconocida no solo en el país, sino también a nivel mundial. Sin embargo, las más recientes publicaciones lo alejan de los recuerdos poco positivos y lo acercan a una de sus facetas más humanas, la de padre de familia.

Una de las que pocas facetas de las que se habla de la exfigura de la Selección Colombia, pero que él mismo quiso dar a conocer hace algunos días con una sentida publicación en su cuenta personal de Instagram, en donde dejó ver unas imágenes junto a su hijo Santiago Asprilla y su nieta.

“Qué alegría tan inmensa volverte a ver, hijo mío”, es la primera parte del mensaje que escribe junto a las fotos que tiene con el joven, donde también añade la ubicación y revela que la reunión se dio en Florida, Estados Unidos. Asimismo, pone otro texto en donde siente una alegría inmensa por ver a su hijo, describiéndolo con mucho orgullo: “Me siento muy orgulloso de lo grande, paciente y maravilloso padre que eres”.

Estas no fueron las únicas imágenes del Tino en Estados Unidos, el exfutbolista colombiano hace un par de días también compartió otras publicaciones en las que se le ve disfrutando de uno de los parques de Disney, donde registra algunas actividades que realiza en las atracciones, sumado a otro contenido en el que se le ve felizmente sonriente junto a su hijo y nieta.

Esperanza Gómez y el Tino Asprilla

Esperanza Gómez, una de las actrices colombianas de contenido para adultos más famosas de la industria internacional, habló el pasado viernes (5 de agosto) en exclusiva con Vicky en SEMANA y reveló algunos detalles de su vida personal.

La vallecaucana, de igual manera, contó la verdadera historia sobre su supuesta aventura amorosa con Faustino ‘el Tino’ Asprilla. Asimismo, enfatizó en que no conoce personalmente al famoso futbolista.

“Yo nunca he salido con el Tino, yo no lo conozco personalmente. Yo conocí hace unos años a un periodista que me quiso llevar a una de las fiestas que él hacía en su finca. Lo que pasa es que yo nunca he asistido a ese tipo de reuniones”, indicó inicialmente.

La actriz aprovechó el diálogo con este medio para confesar que el exfutbolista del Parma de Italia le parece un hombre interesante y que siempre ha creído que es un buen amante.

“Siempre lo he dicho: que si yo me hubiera encontrado al Tino en un hotel y me hubiera coqueteado en el momento correcto, donde estuviera caliente, posiblemente me hubiera acostado con él”, puntualizó.

Luego, agregó: “Él es un tipo atractivo y yo ya había visto sus fotos desnudo en Soho, donde se ve que está bien armado. Sabía lo que tenía y había escuchado que era un buen amante. A mí gustan los hombres que son buenos amantes”.

Esperanza Gómez reveló finalmente en Vicky en SEMANA por qué nunca aceptó las diferentes invitaciones para asistir a fiestas de narcotraficantes, pese a que le ofrecían hasta 15.000 dólares.

“Yo a ese tipo de fiestas nunca he asistido, porque no soy rumbera y no me gusta el trago. Además, odio las drogas y los borrachos. Uno no sabe qué personajes se pueda encontrar en esas reuniones. Nunca me involucré en ese mundo”, precisó la actriz.