Así se burlaron hinchas del América de la difícil situación económica del Deportivo Cali

El equipo ‘azucarero’ pasa por una crisis económica y deportiva que no dejaron pasar los hinchas americanos.

El pasado de fin de semana se llevó a cabo la tradicional fecha de clásicos regionales de la Liga BetPlay, en la que América de Cali recibió en el estadio Pascual Guerrero a su rival de patio, el Deportivo Cali. Un partido que los rojos dominaron de principio a fin y al ganarlo les permitió ubicarse terceros en la tabla de posiciones con un partido menos.

Como es común en este tipo de partidos, la rivalidad entre los equipos se siente tanto en la cancha, como en la tribuna. Por lo que los hinchas de América, que eran los locales este domingo, no dejaron pasar por alto la difícil situación económica de su rival de patio, que ha hecho llamados durante las últimas semanas a sus hinchas para recibir su apoyo que alivie un poco el momento que viven los verdes.

El Deportivo Cali había propuesto una “calitón” que permitiera que los hinchas azucareros apoyaran económicamente al club, por los que hinchas ‘escarlatas’ aprovecharon el clásico regional para hacer carteles de burla que decían: “una limosna para la calitón”.

Además de estos, sobre el banco de suplentes del Deportivo Cali, donde se ubica el técnico Mayer Cándelo, llovieron billetes didácticos de 50 mil pesos colombianos, en alusión a los problemas económicos que vive el cuadro azucarero y que usaron como burla los hinchas locales.

Pero esto no fue lo único, por las cuatro tribunas del estadio estuvo rondado una alcancía gigante, en forma de marrano, que tenía una moneda de 500 pesos ingresando en señal de ayuda económica. Las imágenes de las burlas de los hinchas de América se hicieron virales en las redes sociales durante el clásico que ganaron los diablos rojos.

En redes sociales los hinchas escarlatas aprovecharon para recordarles a los caleños que hace unos años los que se burlaban de las crisis económicas eran ellos. Durante muchos años América estuvo sumido en una fuerte crisis económica que finalmente lo llevó a descender a la segunda división, crisis que, por supuesto, los hinchas verdiblancos disfrutaron en su momento.

Aparte de la crisis económica, el Deportivo Cali vive un complicado momento deportivo que lo tiene en la última posición de la Liga colombiana, donde no ha podido ganar un solo partido durante todo el campeonato. Esta situación tiene más que preocupados a los hinchas verdes, que para 2023 podrían tener problemas con la tabla del descenso si la situación no mejora rápidamente.

El clásico vallecaucano fue para el rojo

Otro de los clásicos que se desarrolló en el marco de la fecha número 10 de la Liga BetPlay fue el de América de Cali y Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero. Los dirigidos por Mayer Candelo llegaron a enfrentar este partido con una presión extra, ya que se habla de que el actual técnico del Cali dejaría su cargo en caso de no conseguir una victoria frente al América de Cali.

Dentro de las novedades del compromiso se encuentra la expulsión al minuto 29 del primer tiempo, donde se presenta la expulsión del jugador Kevin Salazar, dejando al Deportivo Cali con 10 jugadores en el campo.

Al minuto 72′ del compromiso, América de Cali se puso al frente en el marcador, con una asistencia del jugador Juan Pérez con un centro para que Alejandro Quintana marcara la única anotación de ‘la mecha’.

Fue el América de Cali el que tuvo la iniciativa de ataque en el compromiso, una defensa verdiblanca que sostuvo cuanto más pudo, pero no fue suficiente para mantener el arco en cero. La situación del equipo azucarero no es nada fácil, hasta ahora es el único equipo que no ha ganado en el torneo colombiano.

Con esta victoria, el América de Cali continúa invicto en el campeonato y se ubica en la tercera posición de la clasificación con 17 puntos. En la próxima fecha los escarlatas enfrentarán al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, donde los dirigidos por Alexandre Guimarães tendrán que defender su invicto en el campeonato.