Así se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios: lo que dijo Gustavo Serpa movió fibras

Los rumores sobre una posible llegada de James Rodríguez a Millonarios inundan las redes sociales con reacciones de los hinchas. Ahora es el turno de la inteligencia artificial, recreando imágenes del capitán de la Selección Colombia con la camiseta albiazul.

Y es que este viernes, 23 de enero de 2026, Millonarios hizo oficial la camiseta que usará este año. Es especial por los 80 años que cumplirá de fundado el club, el próximo 18 de junio.

Así se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios

Y la inteligencia artificial lo pudo hacer. Gol Caracol publicó en sus redes sociales cómo se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios. ¿El resultado? Más de 8 mil likes en Instagram y casi 900 comentarios, a corte de este viernes en horas de la noche.

Pero la cosa no para ahí, porque si James Rodríguez llega a Millonarios, compartiría camerino con otra leyenda de la Selección Colombia: Radamel Falcao García. Sería una dupla como la que ya integraron en Mónaco, Porto y La Tricolor. La IA, por tanto, los puso juntos así:

Gustavo Serpa: “Si a James le interesa, estamos listos”

César Augusto Londoño, periodista siempre cercano a la información de Millonarios, reveló un mensaje que le llegó por parte de Gustavo Serpa, quien figura como un reconocido accionista de Millonarios.

“Si a James le interesa, estamos listos”, eso fue lo citado por Londoño respecto a las palabras de Gustavo Serpa. Así las cosas, ya hay una confirmación desde de la directiva albiazul, donde revelan que pueden haber acercamientos si el 10 así lo decide.

Dice Gustavo Serpa:

“Si a James le interesa, estamos listos”@MillosFCoficial — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 23, 2026

En caso de que el negocio entre Millonarios y James Rodríguez se dé, sería la segunda experiencia del capitán de la Selección Colombia en el FPC. Cuando debutó lo hizo con Envigado, reconocido club por su exitoso proceso de cantera.

Ya después tuvo pasos por los equipos Banfield, Porto y Mónaco. Eso antes de alcanzar la cúspide de su carrera y firmar con Real Madrid, tras un exitoso desempeño en el Mundial de Brasil 2014.

Falcao García y James Rodríguez cuando jugaban juntos en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Se vienen horas claves en cuanto al tema, pero mientras tanto no deja de ser eje central de reacciones en redes sociales.

Lo que sí es seguro es que James Rodríguez busca equipo para este 2026, y más en el primer semestre. En junio arranca el Mundial y es uno de los casi seguros en el esquema de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, pero necesita ritmo.