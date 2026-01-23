Deportes

Así se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios: lo que dijo Gustavo Serpa movió fibras

No es tan descabellado que James Rodríguez llegue a Millonarios, o al menos así lo reveló el propio accionista embajador Gustavo Serpa.

Redacción Deportes
24 de enero de 2026, 1:32 a. m.
Con ayuda de la Inteligencia Artificial, pusieron a James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios para este 2026.
Con ayuda de la Inteligencia Artificial, pusieron a James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios para este 2026. Foto: Izq: prensa Millonarios (API) / Der: Getty Images.

Los rumores sobre una posible llegada de James Rodríguez a Millonarios inundan las redes sociales con reacciones de los hinchas. Ahora es el turno de la inteligencia artificial, recreando imágenes del capitán de la Selección Colombia con la camiseta albiazul.

Y es que este viernes, 23 de enero de 2026, Millonarios hizo oficial la camiseta que usará este año. Es especial por los 80 años que cumplirá de fundado el club, el próximo 18 de junio.

Así se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios

Y la inteligencia artificial lo pudo hacer. Gol Caracol publicó en sus redes sociales cómo se vería James Rodríguez con la nueva camiseta de Millonarios. ¿El resultado? Más de 8 mil likes en Instagram y casi 900 comentarios, a corte de este viernes en horas de la noche.

Pero la cosa no para ahí, porque si James Rodríguez llega a Millonarios, compartiría camerino con otra leyenda de la Selección Colombia: Radamel Falcao García. Sería una dupla como la que ya integraron en Mónaco, Porto y La Tricolor. La IA, por tanto, los puso juntos así:

