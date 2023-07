Atención: Jorge Luis Pinto tomará una sorpresiva decisión en Deportivo Cali, tras un ‘capricho’ dirigencial

La relación entre Jorge Luis Pinto y el Deportivo Cali está llegando a sus horas más críticas, a solo pocos días de que inicie la Liga BetPlay en su segundo semestre. Luego de varios semestres fallidos en las aspiraciones de disputar el título, la llegada del DT santandereano se dio para darle “orden” al plantel y encaminarse en el objetivo de ser competitivo.

Sin embargo, varios obstáculos se atravesaron en el camino: el más notorio fue el tema del grave panorama económico que padecía la institución, con el constante atraso de pagos a los jugadores y empleados del entorno ‘azucarero’. Ya desde hace varios días se especulaba sobre el futuro de Jorge Luis Pinto como estratega.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: Prensa Deportivo Cali

Más allá de las dificultades económicas, Pinto seguía firme con la condición de que los dirigentes cumplieran con sus expectativas a nivel deportivo, pues el club afronta un panorama muy difícil en la tabla del descenso. La idea era armarlo con las instrucciones suyas, pero un fichaje inesperado llevó que el proceso se fuera al piso.

La decisión que tomará Jorge Luis Pinto en el Deportivo Cali

A través del programa ESPN F90, el periodista y conductor del espacio, Francisco ‘Pacho’ Vélez, le reveló a los seguidores del Cali que Jorge Luis Pinto asistirá a la sede dirigencial del club y presentará su carta de renuncia irrevocable, esto por el cúmulo de situaciones difíciles que se han vivido en la interna del equipo.

“Oficial. Confirmado por la fuente directa, que es el profesor Jorge Luis Pinto. Mañana (sábado 8 de julio) a las 10:00 a.m. presentará su carta de renuncia irrevocable como técnico del Deportivo Cali”, así inició el programa Vélez.

Jorge Luis Pinto dejará de ser DT del Cali - Foto: Fotos: Dimayor

En cuanto a sus razones, que fueron puntualmente tres, el comunicador sentó que Pinto “expone el pésimo manejo que se le ha dado al tema de las contrataciones, los incumplimientos que ha tenido con el pago de salarios a los jugadores y que no se le brindan las garantías suficientes para adelantar un proceso competitivo con el Cali”.

Vélez aseguró que el reconocido estratega se presentará, llevará su respectiva carta de renuncia y no afrontará los compromisos deportivos del ‘azucarero’. La contratación de Luis Sandoval, por supuesto, no le gustó en lo absoluto.

“Al profesor Pinto le impusieron al Chino Sandoval, le dijeron que es una contratación institucional y dijo ‘tienen que tener en cuenta que yo dirijo al equipo y necesito unas normas y unas reglas’”, complementó Vélez.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



EXCLUSIVA DE @Pachovelez10



Jorge Luis Pinto SE VA del Deportivo Cali. Renunciará de forma irrevocable mañana a las 10 A.M



Los detalles aquí ⬇️ pic.twitter.com/gNRB4vc8rA — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 8, 2023

La advertencia que había dejado Jorge Luis Pinto sobre Luis Sandoval

Antes de que se conociera ese fichaje inminente de Sandoval, exactamente en el momento que simplemente se trató de negociaciones, el propio DT se opuso rotundamente a la incorporación de dicho atacante, más que todo por el lío de indisciplina que tuvo en el Junior de Barranquilla.

Justamente Pinto se pronunció en Win Sports este viernes en horas de la tarde, indicando que solo uno de los dos iba a quedarse en la institución.

Luis Sandoval le marcó al Cali en la fecha 16 de la Liga Betplay 2023-I. - Foto: Dimayor

“Yo fui muy claro con el comité ejecutivo. Ahora lo puedo decir, porque ya se los dije a ellos. Luis Sandoval llega al equipo por la puerta del norte y yo salgo por la del sur”, le expresó Pinto a John Hernández, corresponsal de dicho canal.

“Stand by, no está clara mi permanencia, como lo saben los directivos y se lo acabo de decir. Hay un tema ahí de discusión, vamos a mirar, ellos definen y yo defino si me quedo o me voy”, había anunciado Pinto horas antes de que se estallara la ‘bomba’.

😎🔥 ¡Las palabras de Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, sobre los refuerzos y su continuidad!



#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/a5E5w6jPPM — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) July 7, 2023

De esta forma, el Deportivo Cali buscaría técnico en la cuenta regresiva para el arranque de Liga, el cual se dará el lunes 17 de julio a las 8:00 p.m. (hora local), en condición de visitante, frente al Deportivo Pereira.