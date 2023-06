Atención: Junior da por terminado su relación con Sebastián Viera; sentida despedida

Desde hace unas semanas, el Junior de Barranquilla ha venido haciendo un revolcón en su nómina de cara al siguiente torneo de 2023. De la mano del ‘Bolillo’ Gómez, el club tiburón busca salir de varios jugadores para darle paso a la nueva sangre en distintas posiciones.

El pasado viernes, 26 de mayo, se conoció que el experimentado entrenador había dado a conocer que el emblemático arquero del club, Sebastián Viera, no sería tenido en cuenta en el proyecto para el segundo semestre.

Luego de esta noticia, solo quedaba esperar si el golero uruguayo iba a cumplir con su contrato, el cual iba hasta el mes de diciembre o llegar a un acuerdo para terminar su vínculo antes de lo esperado.

Sebastián Viera, arquero de Junior - Foto: Foto: Prensa Dimayor

Así las cosas, una semana después de conocerse esta noticia, el Junior comunicó este jueves que el golero terminó de manera definitiva su historia de amor. Mediante un comunicado, el club anunció la salida del guardameta y agradeció más de 10 años de servicio.

“Siete títulos en diferentes competencias (3 Ligas, 2 Superligas y 2 Copas), 638 partidos jugados, 13 goles anotados (11 en Liga, 1 en CONMEBOL Libertadores, 1 en CONMEBOL Sudamericana), rendimiento superlativo en defensa de su arco, son los extraordinarios registros de Sebastián Viera en Junior desde 2011″, inicia diciendo la misiva.

Luego, se agrega la terminación del contrato: “De común acuerdo, las partes han decidido terminar anticipadamente el vínculo contractual que tenía vencimiento en diciembre de 2023. Compartimos con medios y afición nuestra gratitud a Sebastián por todos estos años de trabajo por Junior”.

“Al escribir páginas de gloria en la historia rojiblanca, ya ocupa un lugar de privilegio que seguramente servirá de inspiración a nuevas generaciones junioristas”, se añade.

Por último, el club anunció que se está preparando un evento masivo para despedir a uno de los jugadores más laureados en toda su historia.

Comunicado oficial de Junior anunciando la salida de Sebastián Viera. - Foto: Prensa Junior FC

Viera ya había dado pistas

En el mes de abril, el experimentado golero uruguayo había tocado el tema de su futuro en el club, asegurando que su tiempo ya estaba por terminar. En un video publicado por el club, el jugador aseguró que “hace años he venido preparando lo que va a ser, estoy muy tranquilo con la decisión que tomaré”, dijo en una entrevista.

“Este o no esté, voy a tener el sentimiento por Junior, tengo tatuaje con los campeonatos logrados y siempre estará en mi corazón”, agregó. Más adelante, en la charla se le preguntó si estará para el año 2024 en la celebración del Junior de sus 100 años. La respuesta por parte de Viera contundente.

“Bueno no sé, en la tribuna voy a estar, no sé en qué posición estaré. Algo he conseguido y he hecho en la historia del club, eso es lo más lindo. No sé todavía qué pasará el año siguiente. Tengo contrato hasta diciembre, vamos a respetarlo, pero después veremos que hacemos”, afirmó.

Cancha de fútbol. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El charrúa cuenta con tres ligas colombianas, dos copas locales y dos Superligas. Además, estuvo muy cerca de conseguir el título continental de la Copa Sudamericana en el año 2018, cuando su equipo cayó con Paranaense en la final.