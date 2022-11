Atención | Stéphanie Frappart será la primera mujer en la historia en ser juez principal de un partido en una Copa del Mundo

Mientras se sigue disputando la tercera y última fecha del Mundial de Qatar 2022, en la que ya se clasificaron por el grupo A Países Bajos y Senegal, y se suman a Brasil, Portugal y Francia, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) dio a conocer una información que marca la historia de este certamen orbital.

En esta línea, la francesa Stéphanie Frappart se convertirá en la primera mujer en dirigir como árbitro principal un partido de un Mundial de Fútbol Masculino el próximo jueves 1.° de diciembre, cuando imparta justicia en el encuentro entre Costa Rica y Alemania por la zona E.

Asimismo, es oportuno mencionar que este compromiso es de “vida o muerte” tanto para los europeos como para los centroamericanos, que son dirigidos por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, dado que los ticos tienen 3 puntos y los teutones tan solo uno.

Por lo tanto, el ganador de este duelo debe esperar, en preferencia, que España derrote a Japón para poder avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si empatan, el único que tendría chances de clasificar, esperando también la victoria de los españoles, es Costa Rica.

Con la designación de Stéphanie Frappart para el juego en cuestión, la Fifa también indicó que a la francesa la acompañarán como asistentes la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz en una histórica terna arbitral femenina.

Además, es de destacar que Frappart es una de las tres mujeres incluidas en la lista de 36 árbitros principales de este Mundial. Las otras dos son la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita.

De igual manera, es oportuno referenciar que la francesa fue la primera mujer en arbitrar en la segunda división francesa (2014) y luego en la primera categoría, Ligue 1, masculina (2019). También la primera en la Supercopa de Europa (agosto de 2019), en la Liga de Campeones (diciembre de 2020) y en la final de la Copa de Francia (el pasado 7 de mayo).

Antes de asumir la labor de árbitra principal en el Alemania vs. Costa Rica, Frappart había oficiado como cuarta juez en dos partidos de esta Copa del Mundo, en el México vs. Polonia y el Portugal vs. Ghana.

“El mensaje que les he dado es que no están aquí porque sean mujeres, sino porque son árbitras de la Fifa”, explicó en el inicio del torneo el italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la instancia mundial.

“Su designación es el resultado de un largo proceso iniciado hace varios años, que comenzó con el nombramiento de mujeres en ciertas competiciones masculinas sénior y juveniles de la Fifa”, dijo, esperando “que en el futuro la presencia de mujeres árbitras en las competiciones masculinas de alto nivel sea considerado como la regla, más que como la excepción”.

Encontrar una mujer dirigiendo un partido de hombres en el alto nivel es un fenómeno reciente y poco habitual que sin lugar dudas escribe los libros de la historia del deporte rey.

En las grandes ligas europeas, la pionera fue la alemana Bibiana Steinhaus, primera mujer en la élite de la Bundesliga, entre 2017 y 2021. En septiembre de 2017, en un Hertha Berlín vs. Werder Bremen, fue la primera mujer de la historia del fútbol en dirigir un partido de la primera división en categoría profesional en Europa.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue dejando marcas importantes. Otras de estas son que es la cita orbital más cara de la historia y será el último formato de 32 selecciones.

*Con información de la AFP y Europa Press.