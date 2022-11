Conmebol dedicó emotivo mensaje a Ecuador luego de la eliminación del Mundial Qatar 2022

La selección de Ecuador finalizó este martes su participación en el Mundial de Qatar 2022 luego de caer derrotada por Senegal 2-1 en un duelo al que llegaba con opciones claras de ganar o empatar para acceder a la siguiente fase del torneo.

Luego de arrancar el tornero derrotando a Qatar, selección local que también quedó eliminada en esta jornada, y de empatar en un duelo parejo con Países Bajos, los suramericanos mantenían viva la ilusión de sacar el resultado, pero los africanos fueron más efectivos.

De esta manera, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro pusieron fin a su historia en tierra árabe, dejando a Sudamérica con un aspirante menos en la competencia.

El sentimiento de los ecuatorianos fue compartido por la Conmebol, ente que regula el fútbol en el continente, y quien en sus redes sociales publicó algunas fotografías con un sentido mensaje de fuerza a los seguidores de esta selección.

“Su tristeza es la nuestra. ¡Arriba, Ecuador! A recuperarse y pensar en la #FIFAWorldCup 2026″, fueron las palabras de ánimo de la Confederación Sudamericana de Fútbol tras conocer el resultado que los dejó por fuera de Qatar 2022.

Ecuador y el final de un sueño en Qatar 2022

Con Países Bajos ya clasificado y Qatar eliminado, Ecuador y Senegal tenían que firmar su tiquete, siendo los ecuatorianos los que más cerca estaban del objetivo, pues un empate les era suficiente para avanzar y dejar en el camino a su rival.

“No compramos el triunfalismo, no es aconsejable. Tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve”, dijo el técnico Gustavo Alfaro en la previa al importante partido, para el que aseguró que saldrían “a ganar”, a pesar de que un punto los clasificaba.

El resultado final terminó 2 a 1 a favor de los africanos y fue la sentencia de la eliminación del primero de los equipos sudamericanos, Ecuador, que llegaba a este partido tras una victoria en el debut y una gran presentación en el empate frente a Países Bajos, el otro clasificado del grupo A, que despidió a Qatar con marcador de 2-0.

La historia de la ‘Tri’ en este Mundial, que inició con la polémica sobre Byron Castillo, a quien no llevaron por las dudas sobre su nacionalidad, termina sin el gran objetivo de igualar lo que hicieron en Alemania 2006, la única vez en su historia que superaron la fase de grupos. Ahora la ilusión de la Conmebol recae sobre los tres campeones del mundo: Brasil, que ya selló su clasificación, Argentina, que necesita vencer a Polonia, y Uruguay, el más grave de todos, que se jugará su suerte esta semana enfrentando también en un duelo directo a Ghana.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro terminaron con un desconsuelo total después de la derrota, dado que las ilusiones eran grandes para avanzar de ronda. Entre las demás escuadras suramericanas, Brasil ya está en octavos, Uruguay tiene que ganar en la última fecha y esperar resultados para lograr lo mismo, y Argentina ganando también estampa su nombre en la siguiente fase.