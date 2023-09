Atlético de Madrid sufre, pero logra la victoria ante un Osasuna al que deja herido en su casa y agonizando en la tabla

“Era importante no quedarnos con el partido del Real Madrid y venir aquí a ganar”, dijo Griezmann tras el encuentro a DAZN.

Gol de Griezmann en el Atlético de Madrid

El Atlético se adelantó cuando Samuel Lino puso un centro al área, al que no llegó Morata, repelió el portero Aitor Fernández y el rechace lo impulsó casi sin ángulo Griezmann a las mallas osasunistas (20).

“A partir de ahí ellos generaron muchos centros, que a la vez te van generando esa sensación de que no puedes salir de atrás” , añadió.

Gol anulado en el Osasuna

“Es un gol clarísimo, le he dicho que no es nada y el árbitro me ha expulsado”, se quejó Arrasate tras el partido.