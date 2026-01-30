Atlético Nacional cierra venta por jugador de 19 años a Europa: oficialización sería un hecho

El mercado de pases, en el arranque del 2026, acabó siendo bastante movido para Atlético Nacional. El verde de Antioquia tuvo llegadas, salidas y renovaciones importantes de cara al curso próximo a arrancar.

Este viernes, 30 de enero de 2026, el periodista Felipe Sierra que Atlético Nacional sumará otra salida más para la temporada. Se trata del defensor Royer Caicedo, quien tiene 19 años y dará el salto a Europa a falta de confirmación.

“Atlético Nacional vende a Royer Caicedo (19) al Cercle Brugge. El defensa viaja mañana a Bélgica para firmar hasta junio de 2029 con posible extensión a 2030”, contó Sierra por medio de su cuenta de X.

Cercle Brugge es un club que se desempeña en el fútbol de Bélgica, aunque no la pasa bien en la tabla de posiciones. Luego de 22 partidos, marcha en el puesto 15 del acumulado con 21 unidades en 22 partidos jugados.

Se trata de una oportunidad de oro para Royer Caicedo, y una importante venta para el verde de Antioquia. Sería cuestión de horas para que alguno de los dos clubes, involucrados en la operación, lo haga oficial por medio de sus canales digitales.

🚨 Exclusiva: #AtléticoNacional vende a Royer Caicedo (19) al #CercleBrugge. El defensa viaja mañana a Bélgica para firmar hasta junio de 2029 con posible extensión a 2030. 🇨🇴🟢⚪️ pic.twitter.com/35k6W2qmtj — Pipe Sierra (@PSierraR) January 30, 2026

Otra salida en Atlético Nacional

Entonces, de confirmarse esta salida de Royer Caicedo, Atlético Nacional seguiría moviendo su plantilla. Hace pocos días también revelaron que Juan José Arias estaría a pocos detalles de ser transferido al Real Salt Lake City de la MLS.

Fueron días movidos para el verde de Antioquia en cuanto a ventas al extranjero. Otra bastante mediática fue la de Marino Hinestroza a Vasco Da Gama, aunque sonó durante varios meses para arribar a Boca Juniors.

Billy Arce, Kilian Toscano, Joan Castro y Camilo Cándido son otros de los nombres que no continúan en Atlético Nacional para 2026. Son varias salidas que refrescan la nómina que actualmente dirige Diego Arias.

Con Cristian Chicho Arango se cierra el mercado de pases en Atlético Nacional

Y en cuanto a llegadas, el verde también se movió. Además de Nicolás Rodríguez, Milton Casco y la incorporación total de Alfredo Morelos, falta que Nacional confirme su fichaje estelar, que sería Cristian Chicho Arango.

Ya son públicas las negociaciones por Arango y, de hecho, el delantero de 30 años arribó a la ciudad de Medellín para ultimar detalles en su firma con Nacional. Con él, se cierra el libro de pases.

Fichaje de Cristian Chicho Arango a Nacional sería el más sonoro de la temporada en el verde. Foto: Getty Images y escudo oficial Atlético Nacional.

“Llegando el Chicho Arango, se cierra el libro de pases”, citó Carlos Antonio Vélez como declaraciones del presidente de Nacional, Sebastián Arango.