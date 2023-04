Atlético Nacional no baja la guardia, nuevo dardo a hinchas por no poder jugar en Medellín la Copa Libertadores

Un nuevo tema que no parece acabar pronto se ha tomado el fútbol colombiano, esta vez teniendo como protagonista a uno de los clubes más grandes del país, su hinchada, directivos, entre otros sectores que se suman a la polémica. Esta multiplicidad de opiniones se dio tras los enfrentamientos de Los del Sur con la Policía Nacional, en la previa del juego con América de Cali que debía desarrollarse el domingo en la noche.

Las noticias con el pasar de las horas fueron dándose. Primero, el juego fue postergado y aún no tiene fecha para desarrollarse. Este lunes, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, dijo que no prestaría el estadio para el equipo verde. Además, entre club e hinchada surgió otro enfrentamiento, que se trató de conciliar con una reunión que no llegó a un buen término.

Las partes involucradas han defendido sus posiciones tras lo ocurrido. - Foto: SEMANA y Captura de pantalla Win Sports

“Atlético Nacional informa a la opinión pública que luego de la reunión sostenida este lunes en la Alcaldía de Medellín, por recomendación de la Policía Nacional y el DAGRD, no se disputará en el Atanasio Girardot el juego válido por la segunda fecha de la Conmebol Copa Libertadores ante Melgar de Perú. Esta sugerencia fue acogida por Nacional, la Alcaldía y la barra Los del Sur por cuanto los daños sucedidos ayer inhabilitan algunas tribunas”, dijo Nacional en un comunicado.

Comunicado Atlético Nacional pic.twitter.com/s5ylgZh3Gb — Atlético Nacional Institucional (@atlnacionalinst) April 18, 2023

Preocupado el club verde por dónde jugar el próximo jueves el certamen internacional, ante la negativa de la ciudad para no prestar el estadio, anunciaron: “Por tal razón, nuestro equipo disputará este encuentro el próximo jueves 20 de abril a las 7:00 p. m., en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Las autoridades de la ciudad determinaron que este juego no tendrá presencia de público”.

Además, siguiendo firmes en sus posiciones contra la hinchada dijeron que lamentaban lo hecho por unas “pocas personas”. “Para nuestra institución es una verdadera lástima no llevar a cabo este encuentro en nuestra ciudad. Un evento que debería ser una fiesta para todos los antioqueños, infortunadamente tiene que ser trasladado a otro lugar por el actuar de unas pocas personas el pasado domingo en el juego ante el América de Cali”.

Momento en el que agentes del Esmad y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur. - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

Para cerrar, como institución hicieron un llamado al respeto en el fútbol colombiano: “Nuevamente hacemos un llamado a la tolerancia y el respeto para que nuestra hinchada no se vuelva a ver perjudicada y por el contrario disfrute del espectáculo del fútbol en paz.

“Finalmente, agradecemos la colaboración del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de las autoridades de la ciudad y al Junior de Barranquilla por su disposición para que este juego se pueda disputar”, terminaron dando el agradecimiento a las autoridades que les abrieron las puertas en la zona costera del país.

‘Los del Sur’ vs. Dimayor

La fiesta del fútbol en Colombia ha tenido tintes fuertes de violencia durante el último tiempo. El caso más reciente se dio el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, cuando la barra popular de Atlético Nacional, Los del Sur, decidieron rebelarse ante la directiva del equipo por haberles cambiado condiciones que en anteriores administraciones tenían, con respecto a boletas regaladas y otros dineros para el apoyo que suelen hacer.

Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur. - Foto: Alcaldía Medellín y @pipe3dc

Este lunes siguió en auge el tema, más cuando la Dimayor sacó un extenso comunicado donde dio su apoyo al equipo antioqueño y nuevamente hizo ver como el ‘malo’ al grupo organizado de hinchas. A esos señalamientos no se quedaron callados los altos mandos de la barra mencionada y de manera irreverente le dijeron al máximo organismo del fútbol colombiano: “¿Y la plata de la carnetización que se robaron? Ustedes también son responsables de algo que se pudo haber evitado”.