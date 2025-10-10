Suscribirse

Deportes

Atlético Nacional pagaría caro el penal de Alfredo Morelos ante Chicó: revelan posible investigación

El polémico penal con el que Nacional le empató a Boyacá Chicó sigue en tendencia. Ahora avisan de una posible investigación por lo ocurrido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
11 de octubre de 2025, 1:23 a. m.
Penal de Alfredo Morelos en el Boyacá Chicó vs. Nacional sigue teniendo repercusiones.
Penal de Alfredo Morelos en el Boyacá Chicó vs. Nacional sigue teniendo repercusiones. | Foto: Izq: Getty Images / Der: YouTube: Federación Colombiana de Fútbol

Este viernes, 10 de octubre de 2025, por los medios de comunicación en Colombia circula una posible investigación a Atlético Nacional y Alfredo Morelos, luego del polémico penal en el partido ante Boyacá Chicó (5 de octubre).

La información la dio la periodista Pilar Velásquez en el espacio Clásico Paisa y el canal Win Sports. Los caminos llevarían a que la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol pasó una carta al Comité Disciplinario de la Dimayor por la situación.

Cabe recordar que la jugada se volvió polémica a nivel Colombia. Fue el pasado domingo, 5 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll. A los 90′, cuando el partido iba 1-0 a favor de Boyacá Chicó en Tunja, el central del partido, Jairo Mayorga, se acercó al VAR para revisar un posible penal para Nacional.

La acción fue viral: Alfredo Morelos (delantero de Nacional) recibió un pase al espacio de cara a la portería de Chicó. El defensor ajedrezado, Arlen Banguero, incomodó al atacante verdolaga, este cayó al piso, pero el central Jairo Mayorga consideró que no había penal y dio saque de puerta.

Acto seguido, a Mayorga lo llamaron desde el VAR, donde estaba Nicolás Gallo. Este último consideró, según los audios, que había una sujeción de Banguero sobre Morelos, por lo que llamó al central al monitor.

En medio de la revisión, se escucha al AVAR, Jorge Guzmán, diciéndole a Gallo: “Nico, yo observo que el jugador, al sentir el contacto, se lanza”, es decir, para Guzmán no había penal claro. Sin embargo, Gallo se mantuvo.

La decisión final la tuvo el juez central Jairo Mayorga, quien cambió su primera impresión de no penal, y afirmó: “Lo sujeta el número 26 (...) lo sujeta, con la mano izquierda, con la camiseta, claramente penal”.

No solo pitaron penal a favor de Nacional, sino que el propio Morelos convirtió el tiro en gol y puso el 1-1 final de un partido donde parecía que al verde se le iban los tres puntos.

YouTube video player

¿Investigación a Atlético Nacional por el penal de Morelos ante Chicó?

Las próximas horas serán claves en cuanto al tema. Se espera un pronunciamiento público sobre la posible investigación, misma que no habría caído para nada bien en Atlético Nacional.

Atletico Nacional's forward #09 Alfredo Morelos (R) celebrates after scoring with teammate defender #06 Andres Roman during the Copa Libertadores group stage first round football match between Colombia's Atletico Nacional and Uruguay's Nacional at the Atanasio Girardot stadium in Medellin, Antioquia department, Colombia, on April 2, 2025. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP)
Morelos sigue en el ojo del huracán por su penal ante Boyacá Chicó. | Foto: AFP
Contexto: Eduardo Pimentel no se calló tras el polémico penal de Nacional: lanzó fuerte acusación

El cuadro verde de Antioquia se basaría en los audios del VAR, donde se muestra el cambio de parecer del árbitro Mayorga después de mirar el monitor por orden de Gallo. Además, querría comprobar que no habría una mala intención por parte de Morelos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atlético Nacional pagaría caro el penal de Alfredo Morelos ante Chicó: revelan posible investigación

2. Donald Trump revela su ambicioso plan por la paz mundial: “Esto va más allá de Gaza”

3. Las mujeres rurales se enfrentan a grandes retos como la desigualdad de oportunidades y las barreras culturales

4. Efraín Cepeda, senador y precandidato presidencial, es uno de los salpicados por Álvaro Ashton de haber firmado alianzas con grupos paramilitares

5. Laura Tobón expuso la razón por la que pensó que no podría tener hijos y reveló si quiere otro bebé: “Yo no lo podía creer”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético NacionalAlfredo MorelosDimayor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.