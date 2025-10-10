Atlético Nacional pagaría caro el penal de Alfredo Morelos ante Chicó: revelan posible investigación

Este viernes, 10 de octubre de 2025, por los medios de comunicación en Colombia circula una posible investigación a Atlético Nacional y Alfredo Morelos, luego del polémico penal en el partido ante Boyacá Chicó (5 de octubre).

La información la dio la periodista Pilar Velásquez en el espacio Clásico Paisa y el canal Win Sports. Los caminos llevarían a que la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol pasó una carta al Comité Disciplinario de la Dimayor por la situación.

Investigarán a @nacionaloficial y a Alfredo Morelos por el penal vs. Boyacá Chicó.

Cabe recordar que la jugada se volvió polémica a nivel Colombia. Fue el pasado domingo, 5 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll. A los 90′, cuando el partido iba 1-0 a favor de Boyacá Chicó en Tunja, el central del partido, Jairo Mayorga, se acercó al VAR para revisar un posible penal para Nacional.

La acción fue viral: Alfredo Morelos (delantero de Nacional) recibió un pase al espacio de cara a la portería de Chicó. El defensor ajedrezado, Arlen Banguero, incomodó al atacante verdolaga, este cayó al piso, pero el central Jairo Mayorga consideró que no había penal y dio saque de puerta.

Acto seguido, a Mayorga lo llamaron desde el VAR, donde estaba Nicolás Gallo. Este último consideró, según los audios, que había una sujeción de Banguero sobre Morelos, por lo que llamó al central al monitor.

En medio de la revisión, se escucha al AVAR, Jorge Guzmán, diciéndole a Gallo: “Nico, yo observo que el jugador, al sentir el contacto, se lanza”, es decir, para Guzmán no había penal claro. Sin embargo, Gallo se mantuvo.

La decisión final la tuvo el juez central Jairo Mayorga, quien cambió su primera impresión de no penal, y afirmó: “Lo sujeta el número 26 (...) lo sujeta, con la mano izquierda, con la camiseta, claramente penal”.

No solo pitaron penal a favor de Nacional, sino que el propio Morelos convirtió el tiro en gol y puso el 1-1 final de un partido donde parecía que al verde se le iban los tres puntos.

¿Investigación a Atlético Nacional por el penal de Morelos ante Chicó?

Las próximas horas serán claves en cuanto al tema. Se espera un pronunciamiento público sobre la posible investigación, misma que no habría caído para nada bien en Atlético Nacional.

Morelos sigue en el ojo del huracán por su penal ante Boyacá Chicó. | Foto: AFP