Atlético Nacional podría perder importante figura; aseguran que en Europa lo siguen con insistencia

“Atlético Nacional anuncia que el profesor William Amaral no continuará al frente del equipo profesional masculino. John Jairo Bodmer asumirá este cargo desde la fecha y hasta el final de la presente temporada” , se leyó en la misiva.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

William Amaral ya no es el técnico de Atlético Nacional. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora bien, no solo en el cuerpo técnico habría cambios de cara a lo que resta en la temporada y para el 2024. Este martes se conoció que el delantero Tomás Ángel estaría cerca de salir del equipo para tomar rumbo a España , más exactamente al Sevilla, equipo que según medios europeos lo sigue.

Dicha información fue revelada por el portal Ok Fichajes , que informó que el juvenil ha cautivado al club europeo que busca renovación en su plantilla tras una época dorada.

| Foto: Ok Fichajes

Tomás Ángel suena para el Sevilla. | Foto: Ok Fichajes

Cabe recordar que Ángel no ha tenido mucha continuidad esta temporada con Nacional. Desde el semestre pasado, el joven delantero fue ‘borrado’ del plantel, siendo superado por jugadores como Eric Ramírez y otros.

“Elkin Villa, reportero de Win, dijo que no era una decisión técnica, sino administrativa, y que hay una negociación que viene en camino para Mier y Tomás Ángel”, indicó Juan Felipe y prosiguió complementando con lo que él sabía.

“Sobre Tomás Ángel, si tengo yo información... Sobre Tomás Ángel me acaban de decir que efectivamente es una decisión de la directiva, pero que no hay ninguna negociación. La persona que me lo dice cierra con la palabra veto. Hay un veto”, indicó el panelista de El pulso del fútbol.