Atlético Nacional se para en la raya y rechaza cambio de fecha para la final de la Liga Betplay

La convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Irak y Alemania ha desatado una ‘tormenta’ al interior de los equipos que todavía siguen con vida en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Kevin Mier, Andrés Salazar, Álvaro Montero y Óscar Cortés se podrían perder la ida de la final si disputan el duelo ante los alemanes en Gelsenkirchen, lo que ha provocado rechazo por parte de sus hinchas a la decisión de Néstor Lorenzo de incluirlos en la lista.

Ante ese panorama, la Dimayor ha puesto sobre la mesa la idea de modificar la primera final y jugarla el 22 y no el 21 como estipula el calendario inicialmente.

La posible decisión fue bien recibida por la parcialidad de Millonarios, sin embargo, en Nacional rechazan rotundamente esa modificación por compromisos comerciales que ya tienen adquiridos para después del final del campeonato.

Estos son los jugadores citados para enfrentar a Irak y Alemania. - Foto: FCF

“Yo acabo de colgar hace unos minutos con el presidente de la Dimayor y me dice que no es oficial, Nacional no está de acuerdo con mover las fechas”, dijo el presidente Mauricio Navarro en conversación con El Alargue.

Aunque los verdolagas todavía no tienen el tiquete a la final, sí están en la pelea con Alianza Petrolera, por lo que ya han empezado a evaluar posibles escenarios en caso de acceder al duelo por el título. “Los jugadores requieren de un descanso que ya está programado después de un semestres agitado con fecha FIFA, Mundial Sub-20, Libertadores y Liga”, explicó Navarro.

Lo que más le preocupa a Nacional es someterse a posibles sanciones si no acude a los partidos que ya tiene pactados en el exterior. “Nacional tiene compromisos en el exterior que ya están pactados y firmados y no podemos quedar mal ante ellos, porque tienen sanciones que no estamos dispuestos a afrontar”, agregó el presidente.

Desde el club antioqueño notificaron a la Dimayor que su posición es que “lo más conveniente es que las fechas que ya están pactadas se cumplan para la final, independientemente de las convocatorias de la Selección Colombia”.

En ese caso tendrían que reemplazar a Kevin Mier con Harlen Castillo en el arco, mientras que Danovis Banguero, sujeto a la sanción por la tarjeta roja que vio en Rionegro, tomaría el lugar de Salazar como lo hizo durante el Mundial Sub-20.

Castillo asumirá la responsabilidad del arco por un par de semanas - Foto: Instagram @nacionaloficial

Primero conseguir el cupo

Lo cierto es que Atlético Nacional todavía no tiene voz ni voto en esa decisión, pues necesita vencer a Alianza Petrolera este fin de semana para tomar el liderato del grupo y acercar sus aspiraciones de disputar una nueva final.

Los verdolagas llegaron a 8 puntos con su victoria frente a Águilas Doradas en Rionegro, misma que estuvo envuelta en polémica por el penal sancionado a favor de Nacional y la ‘tensión’ entre los dos entrenadores que se lanzaron ‘pullas’ en rueda de prensa antes y después del compromiso.

De hecho, Paulo Autuori no se quiso presentar a la conferencia del domingo como acto de protesta ante las decisiones arbitrales, decisión que le puede costar una fuerte sanción económica por parte del comité disciplinario.

Paulo Autuori, director técnico de Atlético Nacional. - Foto: DIMAYOR

Alianza, por su lado, ha preferido cerrar la fronteras para que su público tenga prioridad en la compra de entradas y sea absolutamente local en el duelo clave por el liderato del grupo A en el que Pasto y Águilas ya se encuentran eliminados.

😃🏟️¡Solo aurinegros! El presidente de @APetrolera, Carlos Orlando Ferreira, informó que para el partido ante @nacionaloficial las tribunas del estadio 'Daniel Villa Zapata' serán solo aurinegras. No se venderá para barras del verde de Antioquia. "Vamos a llenar otra vez", dijo. pic.twitter.com/OqYDuCdSRg — Tiro libre, y sin barrera (@tirolibrebca) June 5, 2023

El presidente del club de Barranca, Carlos Orlando Ferreira, ha publicado en el video en el que afirma que en el próximo partido del cuadrangular no permitirá el ingreso de hinchas de Atlético Nacional al estadio, por lo que las dos tribunas con las que cuenta el Daniel Villa Zapata (occidental y oriental) serán exclusivamente para los hinchas de Alianza Petrolera.