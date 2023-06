Alerta con Dorlan Pabón en Nacional: durísima baja para enfrentar a Olimpia en Copa Libertadores

Aunque no ha salido la nómina de viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a Olimpia de Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco, Paulo Autuori no se puso con rodeos y confirmó que su mejor jugador no estará con la delegación.

Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional - Foto: DIMAYOR

Se trata de Dorlan Pabón, que salió para el segundo tiempo contra Águilas Doradas en Rionegro y se vio con unas compresas de hielo en su pierna.

En ese sentido, el técnico verdolaga fue claro y directo. “No viajará, va a quedarse”, dijo sobre el 88 de su onceno, que en el grupo H de la Copa Libertadores es líder con 10 puntos.

“Nunca me quejo de lesiones. El entrenador está para responder por soluciones y a mí me encanta asumir responsabilidades”, puntualizó.

Dorlan Pabón dio victoria ante Águilas en el Atanasio. - Foto: @nacionaloficial

El entrenador -de 66 años- se mostró tranquilo. Está convencido que tiene las piezas claves para reemplazar a ‘Memín’.

“Aquí hablaban de Dorlandependencia y tres días después Tomás marcó goles. Tenemos rotaciones en el equipo y todos dan lo mejor para que el equipo pueda alcanzar los objetivos del semestre. Peleamos todo lo que podemos con los problemas normales”, dijo en rueda de prensa.

El DT Paulo Autouri y Dorlan Pabón durante un juego de Atlético Nacional ante Melgar por la Copa Libertadores 2023. - Foto: AFP

Nacional tiene dos jugadores convocados a la Selección Colombia, Andrés Salazar y Kevin Mier. El arquero no es duda, pues se unirá a la tricolor el viernes, un día después del compromiso por Libertadores. Sin embargo, en su ausencia para buscar la clasificación, Autuori tiene plena confianza en sus reemplazantes.

“Va a jugar Chipi Chipi y Marquinez. Mier viaja”, dijo. SEMANA conoció que desde la dirigencia no se hizo ninguna gestión para evitar la convocatoria del joven arquero que viene de tener 15 atajadas en los dos juegos contra Águilas Doradas.

En desarrollo...