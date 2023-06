Recogebolas hace grave denuncia contra Paulo Autuori, DT de Nacional; mostró la herida que le dejó

Corría el minuto 90 del partido entre Águilas Doradas de Rionegro y Atlético Nacional en el estadio Alberto Grisales.

Jean Pineda, jugador del equipo del oriente de Antioquia va a la banda para hacer un saque desde allí, muy cerca al banco de Atlético Nacional.

Un recogepelotas le alcanza el balón para agilizar su saque de banda. De inmediato, se ve como Paulo Autuori, técnico del verde paisa se acerca al joven.

Desde Águilas denuncian agresión de Paulo Autuori - Foto: Águilas Doradas

A esa altura, los dirigidos por Lucas González perdían 1 a 0 con gol de Dorlan Pabón pero intentaban por todos los medios vulnerar la valla de Kevin Mier, quién salió como figura del compromiso.

SEMANA conoció el video que Águilas presentaría ante la comisión del campeonato y las declaraciones del recogebolas.

“La intención mía era agilizar el juego, pero en un momento puntual voy a recoger el balón que me tira. Lo recojo, me voy a ubicar en el sector que me corresponde, sale Autuori diciéndome en la cara, sos una vergüenza. Me coge del brazo fuerte y me hace esto”, dice el recogebolas mostrando las heridas en su brazo izquierdo.

El joven que trabaja como recogebolas en el Estadio Alberto Grisales dice que Paulo Autuori lo aruñó - Foto: Águilas Doradas

Según denuncia este joven, la agresión del timonel brasileño fue física a lo que él no reaccionó.

“En el momento, no reacciono, soy respetuosos porque es un mayor de edad. Mi intención repito, era agilizar el juego. No sé si mi palabra tiene valor. Soy un simple recogebolas el es un DT profesional ya. Creo que tiene experiencia. Repito, me aruñó y me halo la camisa”, cuenta.

SEMANA se comunicó con Atlético Nacional intentando una respuesta oficial de Paulo Autuori, timonel verdolaga y desde la institución contestaron que este 6 de junio a las 7:30 a.m. será la rueda de prensa oficial del equipo.

Lucas González se quejó del cuerpo técnico y banco de Nacional

En rueda de prensa posterior al compromiso por la fecha 4 de los cuadrangulares entre Águilas y Nacional, Lucas González, Dt del equipo del oriente antioqueño habló de “lluvia de balones” de parte de los rivales.

“No es normal que lluevan balones en un campo de fútbol. Me causa mucha gracias porque lo has dicho como es. Es el elogio más grande que podemos tener. Enfrentamos al equipo más grande del fútbol colombiano. Eso es proporcional a su hinchada y a su infraestructura. Nosotros no tenemos eso. Llegar a un partido en el que te tienen que llover balones cuando el partido está terminando, porque seguro no leuven de nuestro lado porque queremos jugar. Entonces si alguien del banquillo de Nacional tiene que frenar a un recogepelotas para uqe el juego no se reanude, o que lancen varios balones desde la grada para que no se juegue, creo que es, más que una crítica, un halago, porque superamos a Nacional”, dijo el líder del onceno dorado.

Paulo Autuori y Lucas González - Foto: Dimayor

Dimayor definió la fecha 5 de cuadrangulares de la siguiente manera

Grupo A, fecha 5:

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas - Sábado 10 de junio

Hora : 7:30 p. m.

Estadio: Libertad

TV: Win+

Alianza vs. Atlético Nacional - Lunes 12 de junio

Hora : 7:30 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

TV: Win +

Grupo B, fecha 5:

Boyacá Chicó vs. Millonarios - Domingo 11 de junio

Hora : 6:30 p. m.

Estadio: La Independencia

TV: Win +

Independiente Medellín vs. América de Cali - Lunes 12 de junio