“Es un bla bla bla”: Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional, le lanzó dura ‘pullita’ a Lucas González, de Águilas Doradas

El técnico de Nacional, además, se refirió al rendimiento de Jader Gentil y Francisco Da Costa y aseguró que él no los pidió.

Atlético Nacional revivió en el cuadrangular A después de dos empates consecutivos, uno con Pasto y otro con Alianza Petrolera.

No fue nada fácil sumar los tres puntos para el verde paisa, que ganó con gol de Dorlan Pabón, sin embargo, los del Oriente de Antioquia lo intentaron. Fueron 8 remates al arco, algunos tres claros detenidos por Kevin Mier; hablan de la ofensiva de los dirigidos por Lucas González, que al final careció de definición.

“Veníamos con toda la ilusión de sacar los tres puntos pero teníamos un gran oponente. Desafortunadamente se encuentran con un gol de un balón que lo teníamos que controlar y le queda al único que no le podía quedar, a Dorlan Pabón, que remata de donde sea”, dijo el timonel de Rionegro.

Paulo Autuori durante el partido de Atlético Nacional y Unión Magdalena - Foto: DIMAYOR

Águilas Doradas pintaba como uno de los equipos más fuertes para estos cuadrangulares teniendo en cuenta que fue el líder del todos contra todos, clasificó con anticipación sumando 39 puntos, marcando 32 goles y obteniendo como Millonarios el punto invisible.

Además, Lucas González perdió a Jeison Quiñones para las finales. Un jugador de la zaga que ha sido determinante en la gran campaña.

“Lo perdimos en el juego contra Alianza y nos permitía en el sentido de estar más cerca del área rival. Defender lejos de la portería, el fútbol es así. Es un jugador difícil de reemplazar”, sentenció.

Pese a eso, el joven entrenador ponderó a su onceno en el Atanasio desde el punto de vista de la posesión. Los visitantes en el Atanasio tuvieron 62 % y Nacional 38 %.

“Tenerlos metidos a ellos prácticamente en su campo sin que rematen una sola vez a portería en la segunda parte. Tuvimos un 62 % de posesión algo que es muy difícil de lograr en el Atanasio. Queremos ya que sea domingo para el nuevo duelo con él”, declaró González.

Lucas González, DT de Águilas Doradas - Foto: Dimayor

Posterior a la rueda de prensa de Águilas Doradas, se pronunció Paulo Autuori, que fue cuestionado por la poca tenencia de la pelota y las declaraciones de Lucas González sobre la posesión en la que lo superó.

“Ese tema de tener el balón para mí no quiere decir nada. Nosotros necesitamos tener el balón cuando sea necesario hacer daño. A él le gusta tener el balón, excelente, y tuvimos lo necesario para salir de acá con un 1 a 0. Tenemos jugadores con jerarquía para tener tranquilidad y tomar decisiones más claras”, indicó y agregó.

“Eso no me preocupa. Es el blablabla actual del fútbol. Vivimos de resultados, victorias, partidos que haremos mejores, otros no tanto. Cuidaré de los jugadores para los partidos cada tres días”, puntualizó Autuori.

Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional - Foto: DIMAYOR

Otro tema polémico en la rueda de prensa fue la pregunta sobre las caras nuevas de Jader Gentil y Francisco Da Costa, que no han llenado de satisfacción a los hinchas de Nacional. Gentil, el extremo de 19 años nacido en Rondonópolis suma 921 minutos y apenas un gol.

Francisco da Costa 468 y un tanto. Las lesiones le han impedido brillar como se esperaba.

Elkin Lavoe, periodista de Rafagol, cuestionó al timonel del verdolaga sobre la inclusión de ambos jugadores en la nómina argumentando que con su bajo rendimiento le quitan posibilidad a un jugador colombiano.

Autuori dejó claro que el cuestionamiento es para los directivos.

“Yo meto los jugadores que creo que son. Es una mirada simplista pero hay que preguntarle a los directivos. Yo no pedí a ningún jugador. No pedí a jugador alguno”, cerró el contacto con la prensa.