Atlético Nacional finalizó su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y mientras planea la final de la Copa Betplay contra Independiente Medellín, no pierde de vista la confección de la nómina para la temporada 2026, donde tendrá competición internacional a bordo. Aún le queda por definir si irá a Copa Libertadores o Sudamericana.

Mientras Nacional trata de corregir con el técnico Diego Arias e intenta sumar el título de Copa Betplay en este diciembre, los directivos analizan la forma más correcta posible para reforzar la nómina y así asistir a la Conmebol con mejores jugadores y en 2026 seguir en la pelea por los títulos.

En lo que tiene que ver con bajas, por ejemplo, es confirmado que Joan Castro no seguirá en la casa verde y se trata de negociar la continuidad del uruguayo Camilo Cándido, que pertenece al Cruz Azul. Aún se desconoce si caen ofertas por jugadores del actual plantel y el dilema de Alfredo Morelos con Santos de Brasil tiene en expectativa su continuidad para el 2026.

Emilio Aristizábal le dio el triunfo a Fortaleza sobre Equidad. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Precisamente, la zona de delanteros comienza a preocupar en Atlético Nacional y parece que la solución estaría en los canteranos ante el bajo rendimiento del uruguayo Facundo Batista. Si los directivos logran retener a Morelos, tendría un conocido en Guarne que estuvo a préstamo en un club bogotano y compitió en los cuadrangulares.

Nacional podría inscribir al hijo de Víctor Hugo Aristizábal

Apenas finalizó el último partido de Fortaleza ante Deportes Tolima, se hizo inminente que Emilio Aristizábal, hijo de Víctor Hugo y titular en el equipo bogotano, tuviera que volver a Atlético Nacional, que es el dueño de sus derechos deportivos. La duda está sobre la mesa, pues podría quedarse en el equipo verde para 2026 o nuevamente salir a préstamo.

Pantallazo X: @olsendeportes | Foto: Pantallazo X: @olsendeportes

El periodista Mariano Olsen dice que “posiblemente” sea tenido en cuenta por los directivos de Atlético Nacional, para competir por el puesto con Alfredo Morelos. Lo que quiere decir que el 2026 sería fundamental para su carrera deportiva, donde podría tener minutos importantes incluso en el torneo Conmebol.

Emilio se retira de Fortaleza con 12 goles marcados y con más rodaje en el fútbol colombiano para competir por un puesto en la titular del equipo verde. Seguramente, la inscripción de Aristizábal será un tema clave en próximos días en Atlético Nacional y de los primeros movimientos en el mercado de pases.