Atlético Nacional vs. América: Dimayor definió nueva fecha, hora y estadio para el juego aplazado

Dos de las hinchadas más importantes del país, junto a los aficionados del fútbol colombiano quedaron a la expectativa desde el pasado fin de semana para saber cuándo de jugaría el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali, válido por la fecha 14 de la Liga Betplay.

Cabe recordar que el compromiso no se pudo llevar a cabo por el enfrentamiento de Los Del Sur con la Policía en el Atanasio Girardot. En principio, ese mismo día, se pensó que a la mañana siguiente se podría realizar el juego, sin embargo, la negativa de la Alcaldía de Antioquia para prestar el estado a los verdes, imposibilitó el desarrollo del juego.

Momento en el que agentes del ESMAD y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

Ahora, tras casi una semana sin conocer noticias de cuándo se iba a dar el juego, la Dimayor -como entidad organizadora del fútbol colombiano- dio a conocer la reprogramación del compromiso así:

Atlético Nacional vs. América de Cali

Fecha: Jueves 4 de mayo

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Nacional, “un año” fuera de Medellín

Si bien la Dimayor puso en su documento que el estadio para el juego sería el Atanasio Girardot, aún resta saber si club, Alcaldía y demás organizaciones se pondrá de acuerdo de aquí al mes de mayo. Esto porqué la postura hasta las últimas horas, seguía siendo negativa desde los altos mandos de Medellín para hacer el préstamo del escenario al equipo verde.

Daniel Quintero, alcalde de la capital paisa fue bastante certero con sus declaraciones, tanto que obligaron a los verdes a irse a Barranquilla, para poder jugar este jueves en esa ciudad la fecha 2 de Copa Libertadores ante Melgar. Todo esto, debido a los hechos violentos que se presentaron el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot, cuando la barra popular de Los del Sur intentarán invadir el terreno de juego y de paso enfrentarse con la Policía y Esmad.

Atlético Nacional vs. América estuvo en vilo por hecho violentos en el Atanasio Girardot. - Foto: @Yulianasuaza84 @juandl84

Con palos, extintores y otros objetos contundentes, los fanáticos verdolagas se enfrentaron con las autoridades que hicieron de todo para que no se terminara en una tragedia mayor.

Gracias a este bochornoso episodio, el partido de ese momento, entre Nacional y América de Cali, se tuvo que suspender de manera indefinida, ya que no había garantías de seguridad para su desarrollo.

Ahora bien, luego de varias horas, tanto líderes de esta barra, como la Alcaldía de Medellín, se reunieron en las últimas horas para llegar a acuerdos y poder llevar la fiesta del fútbol en paz.

Sin embargo, desde la Alcaldía, en cabeza de Óscar Hurtado, se aseguró que desde su administración no se dará el brazo a torcer y no habilitará el estadio para los juegos de Nacional en Medellín. “Hasta que no haya acuerdo, no va a haber fútbol. Eso nos puede tomar una semana, un mes”, apuntó en principio en charla con Caracol.

Imagen de referencia del estadio Atanasio Girardot en medio de un clásico paisa. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Luego de estas declaraciones, Hurtado lanzó dura advertencia y aseguró que la suspensión podría ser hasta más tiempo. “O es probable que en un año no haya partidos de Nacional como local en la ciudad de Medellín”, agregó.

Para concluir, Hurtado aseguró que hasta que no haya un acuerdo entre las partes involucradas no se habilitará el escenario. “Si las partes no se ponen de acuerdo, nosotros no somos capaces de garantizar la seguridad. La norma dice que la seguridad es compartida y no la pueden dejar solo al cargo de la Alcaldía”.