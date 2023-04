“Hasta que no haya acuerdo, no hay futbol”: dura advertencia de la Alcaldía de Medellín a Nacional

Avanzan las diferentes reuniones para determinar las medidas definitivas que se implementarán en el estadio Atanasio Girardot de Medellín para evitar que se repitan los hechos de violencia ocurridos el día 16 de abril previo al compromiso que disputaría el club con el América de Cali.

Frente a las últimas decisiones que han sido tomadas en la Mesa de Convivencia, comodidad y Seguridad del Fútbol de Medellín, se destaca la de no permitir que se tenga fútbol del conjunto ´verdolaga` en ese escenario deportivo, hasta que no se tengan acuerdos reales.

Asonada en el estadio Atanasio Girardot. - Foto: Cortesía: Denuncias Antioquia.

“Tomamos la decisión de que no hay más partidos del Atlético Nacional hasta tanto el conflicto que se está viviendo en las redes y los medios de comunicación entre las barras organizadas y los directivos del club, no se solucione. Eso incluye que hasta que no haya acuerdo no va a haber fútbol”, afirmó Óscar de Jesús Hurtado Pérez, alcalde (e) de Medellín.

Destacó que la medida se mantendrá por el tiempo que sea necesario porque es un proceso que puede demorar una semana, un mes o un año, y en ese mismo periodo de tiempo no se tendrán encuentros de locales del nacional en la capital antioquena.

“Tiene un sentido y es que el fútbol es un espectáculo que lo organiza un club que está legalmente constituido y unos espectadores. Si no hay un clima de paz y de tranquilidad para que nosotros podamos garantizar también con la Policía la seguridad, no podemos permitir este espectáculo. Igual ocurre con un concierto o con cualquier espectáculo público”.

De acuerdo con el acalde encargado, es necesario que las partes lleguen a un consenso de acuerdo de convivencia. “La norma dice que la seguridad es compartida. No pueden dejar la seguridad solamente a cargo de la autoridad local que es la Alcaldía”, expresó el funcionario.

Desde la Alcaldía de Medellín indican que la situación fue iniciada por la barra brava Los del Sur del Atlético Nacional - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Para continuar avanzando en este proceso, las autoridades distritales, representantes de las barras y directivos de los equipos de fútbol se comprometieron a adelantar un espacio de diálogo con los ministerios del Interior y del Deporte, este viernes, 21 de abril, para buscar llegar a acuerdos.

“Paralelamente, nos ofrecemos como mediadores para que entre ellos haya un acuerdo de convivencia que nos permita tener las garantías de seguridad y así nosotros poder ayudar y alquilar el estadio para que el deporte sea un espectáculo en paz”, resaltó Hurtado Pérez.

Anunció que se va a reunir con las barras y las directivas del Atlético Nacional por fuera de la comisión, buscándole una solución al problema para que haya fútbol, pero tiene que ser en paz porque no se pueden exponer a los ciudadanos y a los hinchas del fútbol a un acto violento como el que pasó el domingo.

“Lamentamos la situación. Nadie quiere que se lleven un partido de Copa Libertadores, pero es preferible esto a exponer a jóvenes policías y de las barras para que en medio de esa violencia se pueda correr el riesgo de perder el riesgo de la vida de alguien. El resultado del domingo no lo queremos ni el jueves ni en otros partidos del Nacional en Medellín”, aseveró el mandatario encargado.

Atlético Nacional vs. América en vilo por hecho violentos en el Atanasio Girardot. - Foto: @Yulianasuaza84 @juandl84

Por último, reiteró que nadie quiere prestar un estadio para que allí se desarrolle una batalla campal por eso se busca que las partes implicadas en este caso lleguen a un acuerdo de relacionamiento.

“Lamentamos y rechazamos lo que pasó. No estamos de acuerdo con las acciones violentas. Les pedimos a las autoridades que judicialicen y condenen a las personas que fueron individualizadas por los actos violentos y les pedimos a las barras que rechacen estas situaciones y que nos ayuden a contener a los integrantes de las mismas que generen esas acciones”, afirmó.