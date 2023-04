Solicitan a las autoridades individualizar a los responsables de los hechos de vandalismo en el estadio Atanasio Girardot

No se permitirá la realización del juego por Copa Libertadores el jueves, 20 de abril, en ese escenario.

La primera parte de la reunión de la Mesa de Convivencia, Comodidad y Seguridad del Fútbol de Medellín finalizó con algunas decisiones que pretenden garantizar que los hechos de violencia que se registraron en el estadio Atanasio Girardot el día 16 de abril, no se vuelvan a repetir.

Una de las principales solicitudes que surgió del encuentro que fue liderado por el alcalde (e) de Medellín, Óscar de Jesús Hurtado, y acompañada por el Ministerio del Interior, es la relacionada con la petición a las autoridades de individualizar a los responsables de estos hechos.

Desde la Alcaldía de Medellín indican que la situación fue iniciada por la barra brava Los del Sur del Atlético Nacional. - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La situación fue iniciada por la barra brava Los del Sur del Atlético Nacional como respuesta de los barristas a la decisión de la junta directiva el Atlético Nacional de cortar los “beneficios económicos” que recibían desde hace más de 10 años, según lo indicaron desde la Alcaldía de Medellín.

Desde la administración distrital rechazaron estos hechos previos al partido entre Atlético Nacional y América de Cali que dejaron varias personas lesionadas, entre civiles y miembros de la Policía Nacional e invitaron al diálogo y llegar a acuerdos que permitan mantener relaciones armónicas.

Se confirmó además que el partido del próximo jueves por Copa Libertadores, frente al Melgar del Perú, no se jugará en el estadio Atanasio Girardot porque no se tienen las garantías necesarias.

“Quiero informar que se ha tomado una decisión concertada con la mesa del fútbol. No se juega el jueves en la ciudad de Medellín, porque no hay las garantías para poder jugar en paz y que no ocurra lo del domingo”, señaló el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado Pérez.

Destacó frente a las razones que los llevaron a tomar esta determinación que “nosotros tenemos una responsabilidad y es proteger la vida de las personas, no exponer a los policías, a los jóvenes, a los ciudadanos y por eso le informamos a la Conmebol que en Medellín no habrá partido el día jueves”, puntualizó el alcalde (e).

Solicitan a los directivos del Atlético Nacional y a la barra Los del Sur, dialogar y llegar a acuerdos que les permita mantener relaciones armónicas. - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Este encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. El anuncio fue realizado por el alcalde Jaime Alberto Pumarejo Heins quien aclaró que este martes, 18 de abril, “se definirá si el compromiso se celebrará a puerta cerrada o con público”.

Frente a esta situación, desde el Gobierno nacional también hubo un rechazo rotundo a las acciones violentas presentadas al interior del estadio Atanasio Girardot y en sus alrededores.

Durante la reunión, la administración distrital propuso crear espacios de diálogo, incluso con presencia de otras organizaciones, para garantizar que se pueda llegar a acuerdos y resolver los conflictos.

Igualmente, se propuso a los directivos del Atlético Nacional y a la barra Los del Sur, dialogar y llegar a acuerdos que les permita mantener relaciones armónicas.

La reunión de la Mesa de Convivencia, Comodidad y Seguridad del Fútbol se reanudará este 18 de abril a las 10:00 a. m. con la representación de las secretarías de Seguridad, Juventud, Participación, Cultura y el Inder, entre otras dependencias de la Administración Distrital, y la Policía Metropolitana, la Personería, el presidente de Atlético Nacional, representante del Deportivo Independiente Medellín y líderes de la barra Los del Sur y Rexixtenxia Norte.

La situación de alteración del orden público generó daños en la cancha con los destrozos generados en las vallas publicitarias, en el sistema eléctrico, las cámaras internas de seguridad y los baños donde algunos separadores fueron arrancados y las llaves averiadas.

Así quedó la zona sur del Atanasio Girardot tras los disturbios de la barra Los del Sur. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Adicional a esto, el escenario deportivo, como consecuencia de los desmanes, sufrió daños en su sistema contra incendios en la tribuna sur, por lo que se adelantará un proceso de revisión y reparación para garantizar que toda la red funcione correctamente.

Las reparaciones tienen un costo de $1.000 millones los cuales deberán ser asumidos por Atlético Nacional, teniendo en cuenta el contrato de arrendamiento firmado por un valor $210.000.000 por semestre con la Alcaldía de Medellín y el cual incluye pólizas que cubren diferentes eventualidades.