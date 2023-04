Conmebol revela los audios del VAR tras la polémica desatada en el juego entre Medellín y Nacional por Copa Libertadores

Un gran escándalo se formó el pasado miércoles en la Copa Libertadores en el duelo entre Nacional de Uruguay e Independiente Medellín. El partido, que estaba pactado por la segunda fecha de la fase de grupos, dejó la gran polémica de la jornada que favoreció al cuadro charrúa.

Sobre los minutos de adición, el cuadro local se encontró con un remate que en primera instancia pareció totalmente legal. Sin embargo, al ser revisado por el VAR, en una de las imágenes se puede ver cómo el balón pega en la mano de un jugador, acción que daría pie para la anulación.

Haciendo caso omiso a esto, desde el VAR le advirtieron al juez que el gol era legal y de esta manera le entregaba la victoria a los charrúas. Esto generó una reacción furiosa de los jugadores del DIM, que se fueron en contra del árbitro.

Con el pitazo final, jugadores como Luciano Pons y Andrés Ricaurte se fueron encima de sus rivales y del colegiado por algo que para ellos fue un “robo enorme”.

Luciano Pons en la pelea con jugadores de Nacional. - Foto: AFP

Tras el duelo que terminó con victoria para los charrúas por 2-1, el mismo Pons fue contundente al hablar de la actuación de los jueces y del VAR, asegurando que estaban “comprados”.

“Los jueces estaban comprados. Por algo estaba todo el VAR rodeado por gente de Nacional. Ya nos pasó en el primer partido, si no quieren que juguemos, avisen y no venimos”, dijo el delantero en zona mixta.

Revelan los audios

Como es habitual en la Conmebol durante sus distintas competiciones, después de la jornada, el máximo ente del fútbol sudamericano revela los audios del VAR para sacar de la duda a los aficionados y clubes.

Para el partido de Nacional y el DIM no hubo excepción y este jueves se conoció qué fue lo que se dijo desde la sala del VAR tras el gol a favor de Nacional. Bajo ese orden de ideas, el equipo del VAR, comandado por el argentino Jorge Baliño, consideró que dicha acción se trató de una mano de “apoyo”, por lo que no es una jugada “sancionable”, convalidando así el gol de los uruguayos.

“La posición del brazo se debe entender como natural para esta acción, por lo que no se debe sancionar infracción de mano. El VAR comparte esta interpretación, sumando además que no se trata de una mano de inmediatez para marcar un gol y, luego de descartar así mismo una infracción de fuera de juego, usando líneas virtuales, confirma la decisión de campo: gol”, se escucha en los audios.

Pese a que el juez de la contienda advirtió de la mano que pedían los jugadores del DIM, para Baliño esta jugada no era sancionable. “Para mí no es una mano sancionable, tampoco la mano está de apoyo”. Instantes más tarde, tras revisar la acción desde otros ángulos, añade: “la mano es de apoyo y no es del jugador que convierte el gol”.

El técnico de Medellín, David González, fue otro de los que no se guardó nada tras la polémica. El estratega paisa pidió perdón al arbitraje colombiano, pues había asegurado en días anteriores que era uno de los peores del continente. Sin embargo, con la jugada de Libertadores se retractó y confirmó que es un problema global.

Por lo pronto, en la próxima fecha Nacional deberá viajar a Porto Alegre para enfrentar a su perseguidor, Internacional de Porto Alegre, y el DIM buscará recuperarse recibiendo a Metropolitanos.