Denuncia pública de jugador colombiano por irregularidades en los juegos de Pereira y DIM en Copa Libertadores

En esta semana tres equipos colombianos participaron en los torneos internacionales y aún falta que este jueves Millonarios juegue en Uruguay ante Peñarol. El balance es negativo tras la segunda fecha de Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

En lo que fue el resultado de Deportivo Pereira e Independiente Medellín, ambos cayeron por resultado similar ante Boca Juniors de Argentina y Nacional de Uruguay. Lo preocupante del 2-1 en contra de los colombianos es que no parece haber sido un partido perdido con las garantías necesarias.

Boca Juniors vs. Deportivo Pereira - Copa Conmebol Libertadores 2023. - Foto: Getty Images

Geisson Perea, zaguero del equipo matecaña que estuvo ante el cuadro xeneize, dijo: “Anoche vivimos una experiencia espectacular en La Bombonera, el equipo jugó bien y dominó gran parte del partido. Pero es muy triste y lamentable que por decisiones de terceros, en el resultado, haya sido negativo”.

Además, ampliando las razones de su molestia, apuntó de manera directa hacia el arbitraje, que para su parecer ayudó a su derrota en el vecino país: “El árbitro en el encuentro estuvo todo el tiempo cargado y afectó en el resultado”.

Válida la preocupación de los jugadores, eso sintieron en La Bombonera con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. @DeporPereiraFC @DIM_Oficial pic.twitter.com/rzQGvvah9m — Way Sports (@dperezdeportes) April 20, 2023

Junto a lo sufrido en Argentina, Perea dijo que no fueron los únicos afectados y que este miércoles otro colombiano cayó por culpa de los jueces: “Hoy llegando a la casa, nuevamente me encuentro con el partido de Nacional (URU) vs. Medellín, el cual en el último minuto por una decisión irregular del árbitro, DIM termina perdiendo el partido”.

“Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no estamos teniendo peso nosotros, qué es lo que está pasando?”, dijo visiblemente molesto, en un video difundido por el periodista Daniel Pérez a través de Twitter.

Desde el Deportivo Pereira no fue únicamente la denuncia. Luciano Pons, del Independiente Medellín, una vez acabó el partido ante Nacional, habló de árbitros comprados y se dejó ver muy molesto ante los medio uruguayos: “Los jueces estaban comprados. Por algo estaba todo el VAR rodeado por gente de Nacional. Ya nos pasó en el primer partido, si no quieren que juguemos avisen y no venimos”.

Ante los micrófonos de Fútbol a Sol y Sombra, el atacante que casi se va a los puños al final del juego, añadió: “Cuando pedíamos el VAR había alguien en el banco de ellos que decía que éramos unos cagones, me dijeron que era el 2.º PF, insultó a mi mamá y me dijo que me esperaba en el túnel para pelearme, lo fui a buscar y nunca lo vi”.

Víctor Moreno peleando balón con rival de Nacional. - Foto: AFP

Pons, sumamente molesto por lo vivido, hizo referencia a la jugada que desequilibró el resultado en favor de los uruguayos: “Es mano clara, la pelota le quedaba a nuestro golero, después se queja la Conmebol si uno habla mal de ellos; el partido con Inter también nos robaron sobre la hora. Si quieren que no juguemos que sean claros, no venimos a pasear”.

Cuando el partido estaba a punto de terminar, la gran polémica se dio y desató un caos monumental. Sobre los minutos de adición, el cuadro local se encontró con un remate que en primera instancia pareció totalmente legal. Sin embargo, al ser revisado por el VAR, en una de las imágenes se puede ver cómo el balón pega en la mano de un jugador, acción que daría pie para la anulación.

La jugada polémica que desató el caos en Libertadores. - Foto: Captura de pantalla ESPN

Haciendo caso omiso a esto, desde el VAR le advirtieron al juez que el gol era legal y de esta manera le entregaba la victoria a los charrúas. Esto generó una reacción furiosa de los jugadores del DIM, que se fueron en contra del árbitro.

En La Bombonera, un día antes, la molestia se generó cuando de manera absurda el juez alargó el juego con minutos de adición, hasta que llegó el gol de Boca Juniors que acabó con las aspiraciones del Pereira por poder empatar.