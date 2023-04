Jugador del Medellín lanza fuerte denuncia tras el polémico juego de Copa Libertadores: “los jueces estaban comprados”

Con un enorme escándalo terminó este miércoles el partido por Copa Libertadores entre Nacional de Uruguay e Independiente Medellín. Sobre el último minuto de juego, el árbitro decidió dar un gol polémico al cuadro charrúa que tuvo una mano de por medio.

Sobre los minutos de adición, el cuadro local se encontró con un remate que en primera instancia pareció totalmente legal. Sin embargo, al ser revisado por el VAR, en una de las imágenes se puede ver cómo el balón pega en la mano de un jugador, acción que daría pie para la anulación.

La polemica jugada sobre el último minuto en el duelo entre DIM y Nacional. - Foto: Captura de pantalla ESPN

Haciendo caso omiso a esto, desde el VAR le advirtieron al juez que el gol era legal y de esta manera le entregaba la victoria a los charrúas. Esto generó una reacción furiosa de los jugadores del DIM, que se fueron en contra del árbitro.

Con el pitazo final, jugadores como Luciano Pons y Andrés Ricaurte se fueron encima de sus rivales y del colegiado por algo que para ellos fue un “robo enorme”.

Luciano Pons en la pelea con jugadores de Nacional. - Foto: AFP

Tras el duelo que terminó con victoria para los charrúas por 2-1, el mismo Pons fue contundente al hablar de la actuación de los jueces y del VAR, asegurando que estaban “comprados”.

“Los jueces estaban comprados. Por algo estaba todo el VAR rodeado por gente de Nacional. Ya nos pasó en el primer partido, si no quieren que juguemos avisen y no venimos”, dijo del delantero en zona mixta.

Sumado a esto, el ariete contó los episodios de gresca que vivió con sus rivales, denunciando insultos por parte de ellos. “Cuando pedíamos el VAR había alguien en el banco de ellos que decía que éramos unos cagones, me dijeron que era el 2.º PF, insultó a mi mamá y me dijo que me esperaba en el túnel para pelearme, lo fui a buscar y nunca lo vi”, agregó.

Dura derrota

En el arranque del partido, sobre los 3 minutos, Nacional estuvo cerca de convertir en dos oportunidades, una por intermedio de su delantero Juan Ignacio Ramírez, que se vio sorprendido por una falla de la defensa visitante, y otra por medio del volante Zabala, cuyo disparo fue rechazado por el arquero Vásquez.

Más clara fue, sin embargo, la que tuvo el DIM a los 12, tras gran jugada colectiva que derivó en un desborde por la punta izquierda del ataque y un centro atrás que Luciano Pons no pudo conectar.

El partido se jugaba con rapidez, pero también con aspereza y rudeza. Antes del primer minuto, el árbitro argentino Darío Herrera ya había sacado tarjeta amarilla a su compatriota Fabián Noguera, de Nacional.

Con la batuta de su mediocampista y capitán Daniel Torres, los rojos manejaban de todas maneras mejor el balón e hilvanaban ataques más elaborados que los tricolores.

Sin embargo, Nacional pegó primero. A los 37, un violento remate al centro del arco de Federico Martínez fue bloqueado a medias por Vásquez. La pelota derivó hacia Gastón Pereiro, que, solo, fusiló al arquero con un tiro que ingresó a la meta por el ángulo superior derecho luego de rozar el travesaño.

🙌 ¡El primer gol de @Nacional! Gastón Pereiro abrió el maracador ante DIM en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/fOBBOs7XA7 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 20, 2023

En la fría noche montevideana cayó sobre el Parque Central un balde agua helada: a los 79, cuando todo parecía controlado para Nacional, apareció el argentino Luciano Daniel Pons para empatar el partido con un excelente cabezazo que dejó sin reacción a Rochet.

Sin embargo, hubo final feliz para los uruguayos. En el último suspiro del encuentro, llegando a los cinco minutos de descuento otorgados y tras una jugada entreverada en el área colombiana, el argentino Noguera, de gran partido, logró rematar al arco y marcar el segundo gol tricolor.

🔵⚪🔴 ¡El gol del triunfo de @Nacional!



🔥 En el descuento, Fabián Noguera marcó el 2-1 para el Bolso, que tiene puntaje perfecto en el Grupo B de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/pxA9IJxhfq — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 20, 2023

En la próxima fecha, Nacional deberá viajar a Porto Alegre para enfrentar a su perseguidor, Internacional de Porto Alegre, y el DIM buscará recuperarse recibiendo a Metropolitanos.