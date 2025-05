Barcelona completa su primer negocio para la próxima temporada: firma contrato hasta 2027

Hansi Flick se queda

El alemán está contento con lo hecho en solo unos meses al frente del banquillo azulgrana. “Tenemos que mejorar, pero tenemos potencial, lo sé. Por supuesto, trabajaremos duro desde el inicio de la siguiente temporada. Es lo que puedo decir. Igual que este año, no nos cansaremos y no tiraremos la toalla en ningún partido. Es nuestra actitud. El presidente me escribió una carta donde decía que no solo era ganar, sino también el cómo ganar. Esto es lo que la afición quiere, y están contento con cómo jugamos y es fantástico ver este fútbol”, agregó.