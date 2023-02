Barcelona FC habla del posible traspaso de Linda Caicedo al fútbol europeo

- Foto: FIFA via Getty Images

- Foto: FIFA via Getty Images

Las negociaciones de los grandes clubes con marcas de renombre cada vez son más regulares. En los últimos días, una importante marca, Bimbo, realizó una alianza con la Liga Betplay Femenina para el campeonato de 2023.

Bryan Bachner, director Global de Marketing APAC y las Américas del FC Barcelona que tiene relación con esta creadora de productos alimenticios, hizo presencia en el territorio nacional para exaltar el nivel del fútbol colombiano y habló sobre el futuro de Linda Caicedo, quien ha estado ‘sonando’ desde hace algunos meses para el cuadro ‘culé’.

“Sabemos que en Colombia hay una tradición futbolística muy importante y exportan mucho de este talento a otros rincones del planeta. Por eso, queremos seguir apoyando para que más jugadoras puedan desarrollar sus capacidades a través de nuestros programas deportivos (...) Tenemos éxito y hay muchos deportistas que quieren hacer parte de nuestros equipos por nuestra tradición y yo pienso que eso es algo que nos da un ‘plus’”, precisó el directivo.

El FC Barcelona en la rama femenina es uno de los equipos más prestigiosos en el mundo. - Foto: AP

A la par, habló de las posibilidades para que la referente colombiana pueda recalar en el club catalán: “Seguro que sí existe la posibilidad de contar con ella (Linda Caicedo), habrá más posibilidades de que se abran las puertas para que otras jugadoras colombianas vengan a jugar con nosotros, pero todavía no hay nada definido”, precisó el directivo.

Es que desde hace varios días se viene conociendo información, casi a diario, acerca de que, según su representante Cisco Terreros, más de 10 clubes andan detrás de la jugadora, en busca de contar con sus servicios deportivos.

“Obviamente, ha existido interés de parte del Barcelona, un club referente para muchas personas, pero algo hecho, finalizado, no. No podemos finalizar nada hasta el 22 de febrero. 19 equipos con los que hemos tenido reuniones, conversaciones normales, legalmente, no se pueden negociar en concreto porque es menor de edad. Barcelona es uno de los 19 equipos con los que hemos hablado por Linda Caicedo”, dijo en días previos el mismo Terreros.

Con estos rumores, se espera que la figura más rutilante del balompié femenino nacional esté próxima a irse del Deportivo Cali, equipo que fue su casa durante los últimos años y le ha dado la oportunidad de mostrarse para recalar en un grande de Europa.

Linda Caicedo, una de las gratas revelaciones del Mundial Femenino Sub 17. - Foto: FIFA via Getty Images

Sin embargo, una conversación de las últimas semanas entre un medio del Valle de Cauca y el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, ha despejado dudas y, además, ha logrado casi sentenciar que ya se tiene definida la vinculación de la figura colombiana con el Barcelona.

“Linda Caicedo está esperando que cumpla los 18 años y nuestra gerente la acompañará para entregarla en España”, afirmó Mena a los micrófonos de Zona Libre de Humo.

Joan Laporta, presidente del conjunto culé, en noviembre pasado le aceptó a SEMANA que desde “hace tres años la seguimos, es una jugadora muy joven, pero que es muy buena. Nosotros la tenemos en nuestro objetivo. El fútbol femenino está creciendo y se esta consolidando con fuerza, nosotros en Barcelona hemos dedicado para que el fútbol femenino sea una referencia”.

Luego de que el equipo español mostrara abiertamente su interés, lo primero que debe pasar es que cumpla la mayoría de edad, pues antes de los 18 años se impide hacer negocios de este tipo con jugadores de cualquier parte del mundo.

Linda los cumplirá el próximo mes de febrero y de ahí en adelante podría entonces sentarse a escuchar las ofertas que le llueven por montones; sin embargo, con lo mencionado por el dirigente azucarero ya hay luces de que restaría firma y anuncio oficial.