Barcelona logró épica remontada con “ayuda” en tiempo de adición: iba perdiendo por 2 goles

Los dirigidos por Hansi Flick lograron rescatar los tres puntos luego de haberse ido a las duchas abajo en el marcador.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

23 de agosto de 2025, 10:32 p. m.
Palabras de figura del Barcelona.
El Barcelona, que perdía 2-0, logró una victoria contra el Levante. | Foto: Getty Images

El FC Barcelona ha ganado este sábado por 2-3 en su visita al Levante UD, en un partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports y resuelto por los culés con un gol de Pedri González, otro de Ferran Torres y un autogol de Unai Elgezabal para remontar los tantos locales de Iván Romero y José Luis Morales.

El propio Morales avisó por parte ‘granota’ en el minuto 9, quedando anulado su gol por fuera de juego. Pero en el siguiente acercamiento con peligro del Levante sí pudo festejar el Estadio Ciutat de València, pues Romero abrió al marcador en el 15′ tras un contragolpe cuajado entre carrileros.

Manu Sánchez robó el balón a Lamine Yamal en la banda izquierda, hizo una pared con un compañero y esprintó al espacio para enviar la pelota al lado contrario, donde Jeremy Toljan se la cedió a un Romero que iba en carrera; este la domó, realizó un quiebre de cintura delante de Pau Cubarsí y batió al portero rival Joan García con un derechazo cruzado.

Barcelona arrasó en su gira de pretemporada.
El Barcelona logró una remontada emocionante contra el Levante. | Foto: @FCBarcelona

Tardó la respuesta del Barça, con un pase filtrado de Pedri desde la frontal del área para el desmarque de Ferran Torres, que desde el punto mandó al larguero su fuerte remate de diestra. Lamine Yamal lo intentó luego desde lejos, pero Pablo Campos intervino bien posicionado en su portería y, para colmo culé, en el tiempo de prolongación llegó el 2-0.

En un contraataque veloz, la bola quedó a merced de un Morales cuyo derechazo se estrelló a media altura en la muñeca derecha de Raphinha, quien no tenía el brazo extendido. Después de revisar la acción a instancias del VAR, el árbitro Alejandro José Hernández Hernández señaló penalti y el propio Morales lo transformó para gozo de la afición local.

Sin embargo, Hansi Flick sustituyó en el descanso a Marcus Rashford por Dani Olmo y también a Marc Casadó por Pablo Páez ‘Gavi’, y eso dio frutos en cuestión de siete minutos. En ese tiempo, el equipo visitante tuvo tiempo de poner en apuros al guardameta rival con un tiro lejano de Lamine.

Pedri puso el empate y le sacó una sonrisa al Barcelona.
Pedri marcó el descuento y encaminó la remontada del Barcelona. | Foto: Getty Images

En el 49′, el primer córner llevaba premio porque Pedri recibió el balón en la frontal del área y ejecutó un derechazo que se fue elevando tras rozar en un defensor ‘granota’ y colarse en la portería cerca de la escuadra. Y en el 52′ se forjó el 2-2 en el otro córner, sacado por Raphinha al corazón del área y donde Ferran Torres voleó a bocajarro.

Habiéndose aprovechado de un bloqueo de sus compañeros al estilo de baloncesto, la jugada ensayada surtió efecto y desde entonces los culés buscaron la remontada completa, si bien Campos desbarató varias de sus oportunidades, como un centro-chut de Raphinha en el 84′ y que muy cerca estuvo Elgezabal de convertir sin querer con su despeje en el 2-3.

Lamine Yamal celebrando un tanto con el Barcelona.
Lamine Yamal celebrando un tanto con el Barcelona. | Foto: @FCBarcelona

Como si hubiera sido una advertencia del destino, en el tiempo de descuento fue el propio Elgezabal quien otorgó la victoria al Barça, al meterse un gol en propia puerta, cuando intentaba despejar de cabeza un centro de Lamine a pie cambiado desde la banda derecha. Sin minutos casi para nada más, los de Flick con calma ataron en Orriols los tres puntos.

