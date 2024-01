Barcelona tendría en la mira a futbolista colombiano: jugó en Atlético Nacional y fue figura de la Liga BetPlay

Las últimas temporadas no han sido fáciles para los ‘blaugranas’, ya que han estado a la sombra de su máximo rival, Real Madrid. Desde la partida del Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, la institución ha intentado levantar cabeza y reinventarse para poder alcanzar la gloria que en su momento tenía con el astro argentino.

El equipo culé no atraviesa por su mejor momento. | Foto: Getty Images

Las cosas no han sido fáciles, pero Xavi Hernández, una leyenda como futbolista, decidió tomar las riendas del equipo y hoy en día las esperanzas están puestas en él, aunque el panorama es complicado. Actualmente, Barcelona es cuarto en la Liga de España con 41 puntos y se encuentra clasificado para los octavos de final de la Champions League, instancia en la que se enfrentará al Napoli de Italia.

Durante esta temporada 2023-2024, los Culés no han mostrado su mejor versión pese a tener grandes jugadores como Lewandowski, Pedri y Frankie de Jong. El equipo de Xavi ha ganado partidos sin jugar de la mejor manera, una situación que les ha traído fuertes críticas.

El colombiano que ha llamado la atención del Barcelona

El entrenador español busca opciones para mejorar y una de ellas es reforzar la plantilla, especialmente en el centro del campo y la defensa, zonas donde ha tenido más problemas. Sin embargo, la situación del club lo lleva a poner los ojos en jugadores que no sean muy costosos.

El jugador está viviendo su primera experiencia fuera de Colombia después de abandonar Atlético Nacional y fichar por el Girona de España. La operación no sería fácil, ya que el club en el que milita el colombiano es la sensación en territorio español y se ha convertido en un rival directo de los grandes, actualmente ocupa la primera posición de La Liga.

Solís por el momento no se ha convertido en titular en el quipo entrenado por Michel, pero si es uno de los revulsivos fijos en cada partido. El volante se ha ido acoplando de gran manera en su primera experiencia lejos de casa, algo que le ha servido para despertar el interés de uno de los clubes más grandes del mundo.

En la actual temporada, el colombiano ha jugado un total de 10 partidos, hasta el momento no ha logrado marcar ningún gol, ha hecho una asistencia y no ha recibido amonestaciones. Por ahora, no hay nada confirmado, pero el equipo de Xavi necesita opciones para levantar la mala imagen que ha dejado durante esta campaña, y más después de caer 4-1 contra el Real Madrid por la Supercopa de España.