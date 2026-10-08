Barcelona y Real Madrid vuelven a LaLiga: fechas, horarios y canal de TV para verlos en vivo

¿Y si al término de la octava fecha de LaLiga el FC Barcelona aventaja en nueve puntos al Real Madrid? La ecuación no parece imposible.

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El líder del torneo español recibe en el Camp Nou al Getafe del lateral colombiano Johan Mojica, en un partido que servirá para reactivar la temporada tras una primera parte que lo tiene en lo más alto, con una seguidilla de siete partidos, 21 puntos y cero empates y derrotas.

Barcelona tendrá el regreso de sus estrellas, que estuvieron con sus selecciones nacionales en la Nations League y en partidos amistosos. El técnico alemán Hansi Flick prepara su estrategia para mantener el buen ritmo de puntos y de juego y sacar más ventaja al Real Madrid.

El club catalán tiene un poco más de favoritismo que el ‘Merengue’ a estas alturas de la campaña, y el triunfo el fin de semana le daría más confianza para el duelo por Champions League de la próxima semana.

Mientras Barcelona hará de local ante el Getafe, Real Madrid tendrá un compromiso complicado, también en casa, ante el Villarreal, otro equipo que está en la Champions League y que parece haber despertado tras un mal inicio de temporada. La presión tras el parón por las selecciones va para la ‘Casa Blanca’.

El equipo de José Mourinho, que juega más tarde que el Barça, podría saltar al césped del Santiago Bernabéu con la presión de verse a nueve puntos de su eterno rival. Se ve la tabla y parece que no hay margen de error en el intento de empatar en el primer puesto lo más pronto posible.

José Mourinho en Real Madrid Foto: Getty Images

Por otra parte, se mantiene la duda de si su estrella Kylian Mbappé, lesionado con Francia durante la Nations League, podrá estar ante el “Submarino Amarillo”. Lo más probable es que a Mourinho le toque enfrentar este compromiso sin el campeón del mundo en la cancha.

Por si fuera poco, intercalados entre los dos gigantes del fútbol español, están igualados a cinco puntos del liderato el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y el Betis del ‘Ingeniero’ Pellegrini.

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1. 🔴🔵 Barcelona 7 7 0 0 31 7 24 21 2. Atlético Madrid 7 5 1 1 16 7 9 16 3. Real Betis 7 5 1 1 9 7 2 16 4. Real Madrid 7 5 0 2 18 8 10 15 5. Sevilla 7 4 1 2 10 9 1 13 6. Alavés 7 3 2 2 11 6 5 11 7. Deportivo 7 2 4 1 10 8 2 10 8. Real Sociedad 7 3 1 3 9 13 -4 10 9. Villarreal 7 2 2 3 13 12 1 8 10. Athletic 6 2 2 2 7 6 1 8 11. Getafe 7 2 2 3 4 7 -3 8 12. Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8 13. Osasuna 7 2 2 3 6 13 -7 8 14. Celta de Vigo 7 1 4 2 8 6 2 7 15. RCD Espanyol 7 2 1 4 10 10 0 7 16. Racing de Santander 7 2 1 4 11 21 -10 7 17. Levante 6 1 2 3 8 12 -4 5 18. Elche C. F. 7 1 2 4 11 17 -6 5 19. Valencia C. F. 7 1 1 5 4 13 -9 4 20. Málaga 7 0 3 4 3 12 -9 3

Ambos tendrán rivales asequibles, a priori, para poder mantenerse en el podio (Alavés y Osasuna, respectivamente).

Barcelona vs. Getafe

Fecha: Sábado, 10 de octubre

Horario: 11:30 a. m., hora colombiana

Estadio: Camp Nou, Barcelona

Canal de TV: ESPN/Disney+

Real Madrid vs. Villarreal