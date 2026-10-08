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Barcelona y Real Madrid vuelven a LaLiga: fechas, horarios y canal de TV para verlos en vivo

Los dos grandes de Europa vuelven a la acción tras el parón por la Nations League.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

8 de octubre de 2026 a las 9:21 p. m.
Lamine Yamal con José Mourinho.
Lamine Yamal con José Mourinho. Foto: Fotos: Getty Images

¿Y si al término de la octava fecha de LaLiga el FC Barcelona aventaja en nueve puntos al Real Madrid? La ecuación no parece imposible.

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El líder del torneo español recibe en el Camp Nou al Getafe del lateral colombiano Johan Mojica, en un partido que servirá para reactivar la temporada tras una primera parte que lo tiene en lo más alto, con una seguidilla de siete partidos, 21 puntos y cero empates y derrotas.

Barcelona tendrá el regreso de sus estrellas, que estuvieron con sus selecciones nacionales en la Nations League y en partidos amistosos. El técnico alemán Hansi Flick prepara su estrategia para mantener el buen ritmo de puntos y de juego y sacar más ventaja al Real Madrid.

El club catalán tiene un poco más de favoritismo que el ‘Merengue’ a estas alturas de la campaña, y el triunfo el fin de semana le daría más confianza para el duelo por Champions League de la próxima semana.

Mientras Barcelona hará de local ante el Getafe, Real Madrid tendrá un compromiso complicado, también en casa, ante el Villarreal, otro equipo que está en la Champions League y que parece haber despertado tras un mal inicio de temporada. La presión tras el parón por las selecciones va para la ‘Casa Blanca’.

El equipo de José Mourinho, que juega más tarde que el Barça, podría saltar al césped del Santiago Bernabéu con la presión de verse a nueve puntos de su eterno rival. Se ve la tabla y parece que no hay margen de error en el intento de empatar en el primer puesto lo más pronto posible.

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José Mourinho en Real Madrid Foto: Getty Images

Por otra parte, se mantiene la duda de si su estrella Kylian Mbappé, lesionado con Francia durante la Nations League, podrá estar ante el “Submarino Amarillo”. Lo más probable es que a Mourinho le toque enfrentar este compromiso sin el campeón del mundo en la cancha.

Por si fuera poco, intercalados entre los dos gigantes del fútbol español, están igualados a cinco puntos del liderato el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y el Betis del ‘Ingeniero’ Pellegrini.

Club PJ G E P GF GC DG Pts
1. 🔴🔵 Barcelona77003172421
2. Atlético Madrid7511167916
3. Real Betis751197216
4. Real Madrid75021881015
5. Sevilla7412109113
6. Alavés7322116511
7. Deportivo7241108210
8. Real Sociedad7313913-410
9. Villarreal7223131218
10. Athletic62227618
11. Getafe722347-38
12. Rayo Vallecano72231116-58
13. Osasuna7223613-78
14. Celta de Vigo71428627
15. RCD Espanyol7214101007
16. Racing de Santander72141121-107
17. Levante6123812-45
18. Elche C. F.71241117-65
19. Valencia C. F.7115413-94
20. Málaga7034312-93

Ambos tendrán rivales asequibles, a priori, para poder mantenerse en el podio (Alavés y Osasuna, respectivamente).

Barcelona vs. Getafe

  • Fecha: Sábado, 10 de octubre
  • Horario: 11:30 a. m., hora colombiana
  • Estadio: Camp Nou, Barcelona
  • Canal de TV: ESPN/Disney+

Real Madrid vs. Villarreal

  • Fecha: Sábado, 10 de octubre
  • Horario: 2:00 p. m., hora colombiana
  • Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid
  • Canal de TV: DGO/ Dsports, DAZN, Paramount+