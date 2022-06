“Batacazo”, en Argentina se derriten por el que sería el nuevo técnico de Colombia

Mientras la Selección Colombia, a cargo del técnico interino Héctor Cárdenas se encuentra en España para afrontar su amistoso ante Arabia Saudí, de este lado del planeta se empieza a hablar con fuerza del técnico argentino, que está muy cerca de tomar las riendas de la Tricolor para las próximas eliminatorias del 2026.

Si bien, en la Federación Colombiana de Fútbol no han dado muchos detalles del que será el reemplazante de Reinaldo Rueda, en la prensa local y argentina ya se habla con fuerza de un nombre en común y el cual tiene derretidos a más de uno con su presente.

Se trata de Néstor Lorenzo, actual entrenador del Melgar de Perú, equipo que pasa por un gran momento en el ámbito local y que hace poco logro una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la cual, enfrentará al Deportivo Cali.

El reconocido periodista argentino, Martín Liberman, aprovechó sus redes sociales para exaltar el gran presente de Lorenzo y de paso dar como hecho el traspaso de este técnico a Colombia. “Qué batacazo metió Colombia con Néstor Lorenzo. Hicieron la gran Argentina y se quedaron el colaborador histórico de Pékerman que hoy dirigía en Perú. Astuta jugada. Es capaz, conoce el medio y a los jugadores. Éxitos a un buen tipo”, indicó el comunicador.

Que batacazo metió Coñombia con Nestro Lorenzo. Hicieron la gran Argentina y se quedaron el colaborador histórico de Pekerman que hoy dirigía en Perú. Astuta jugada. Es capaz, conoce el medio y a los jugadores. Éxitos a un buen tipo! #colombia #DT — Martin Liberman (@libermanmartin) June 2, 2022

Liberman hizo referencia al mismo proceso que realizó su selección, cuando salió Jorge Sampaoli, pues después de su dimisión, el encargado de tomar las riendas fue Lionel Scaloni, técnico que hoy por hoy tiene a la Argentina en el Mundial de Catar 2022 y que a roto récord de partidos sin perder.

Dicha publicación de Liberman reafirma lo entregado por otros colegas en las últimas horas con respecto al futuro de Lorenzo, quien estuvo al tanto del proceso Pékerman en Colombia durante las clasificaciones a los mundiales de Brasil y Rusia.

Según lo entregado este miércoles -1 de junio- por el periodista argentino Germán García, Lorenzo dio prioridad a las negociaciones con la Selección Colombia, dando a entender que todo se está encaminando para que tome las riendas. Cabe anotar que el periodista Carlos Antonio Vélez fue uno de los primeros en dar la información sobre el DT argentino, descartando a otros nombres como Santiago Solari, Ramón Díaz, entre otros.

“No han hablado con Solari ni con el Tata Martino. La FCF no está en plan de hablar con ninguno de los dos. No hablaron con Berizzo ni con Gareca. Jesurún le dijo al presidente de la Federación de Perú que no iban a tocar a Gareca”, aseguró.

Seguido a esto, Vélez reveló los dos nombres que están más cercanos a llegar. “Hoy, la Selección Colombia está, como ayer, entre el ‘señor X’ y Néstor Lorenzo, que ayer clasificó históricamente a Melgar a la siguiente serie de la Sudamericana. Eso para el fútbol peruano es como ganar el mundial. Con el equipo de Arequipa ha hecho un campañón. Esas son las dos opciones. No hay otra”, contó.

El analista deportivo entregó más detalles sobre la alternativa de Néstor Lorenzo como nuevo DT de la Selección. “¿De qué depende la contratación de Lorenzo?”, se animó a preguntar Carlos Antonio. “Que lleguen a un acuerdo. Si el señor se complica y se pone arriba de lo que realmente la Federación puede pagar, pues ahí sí se buscará otra cosa o se esperará al ‘Señor X’. Pero en este momento no hay otra alternativa. No le boten corriente a eso. Tratan de apostar a ver si alguien le pega al perrito”.

Por lo pronto, desde la Federación han sido claros con respecto al futuro técnico de la Selección. En su carpeta hay varios nombres, pero se tomarán el tiempo suficiente para elegir al indicado y así soñar con un nuevo proyecto para llegar a otra cita orbital del fútbol.