Bayern le saca el jugo a Luis Díaz: sale camiseta en la que es protagonista; valor y cómo comprar

Luis Díaz está viviendo un momento consagratorio en Alemania con Bayern Múnich, con el cual está siendo figura máxima del plantel.

El colombiano ha entrado de manera ideal en la dinámica del plantel, al punto que lo incluyen en las líneas de negocio junto a los más importantes como Harry Kane y Manuel Neuer.

En las últimas horas, el cuadro rojo decidió lanzar una camiseta como con la que juegan actualmente, en la que se le puede agregar el número 14 y una silueta del guajiro.

Bayern Múnich sacó camiseta que contiene número, silueta y firma de Luis Díaz | Foto: Captura a página oficial de Bayern

Además de eso, también está incluida la firma del colombiano, que eleva el nivel de una prenda que llama poderosamente la atención.

Este anuncio se da en vísperas de la época de Navidad, donde se espera que las ventas se aumenten de manera masiva.

“Asegura tu oferta exclusiva de Navidad 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒑𝒊𝒆𝒍𝒆𝒓𝒇𝒍𝒐𝒄𝒌”, publican las redes de los de Múnich en la cuenta de X.

Díaz Marulanda no es el único jugador el cual fue elegido en esta dinámica, también se sacarán diseños con Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Manuel Neuer y la leyenda Thomas Müller.

Valor y cómo tenerla en Colombia

Para los aficionados interesados en adquirir dicha camiseta, estos deberán disponer de unos 549.400 pesos colombianos.

Si bien ese es el valor inicial, la cifra puede ascender a $ 571.400 en caso de que el comprador desee agregarle los parches de Champions League y Bundesliga.

La camiseta consigna la primera celebración de Lucho en Bayern. | Foto: Getty Images via AFP

Entre otros gastos que podrían darse para los compradores desde Colombia, también está el envío, que tiene un costo de $ 67.988.

Otras cifras serán las de $ 257.070, correspondiente a tasas, impuestos y aranceles.

En su totalidad, el valor que tendría que pagar quien desee tener la prenda conmemorativa con el estampado de Díaz será de 896.458 pesos colombianos.

Redes del Bayern exaltan a Díaz

El gol de Lucho un día antes fue la antesala perfecta para que Bayern lanzara esa camiseta. En auge está el nombre de Díaz, quien es uno de los hombres de moda en las redes de los rojos.

Después de haberlo visto marcar el gol, el perfil oficial del equipo alemán compartió una foto con: “El que no corre, 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐚”.

Y también puso una secuencia del remate con ángulo cerrado, al cual llamaron: “Mandemos esta secuencia al Museo de Arte Contemporáneo, queridos...“.