Bayern Múnich desafía a Liverpool; fichaje de Xabi Alonso desata ‘guerra’ de clubes en Europa

“Me dijo que era demasiado pronto, que tenía que acumular más experiencia, y es lo realmente aprecié de él”, explicó Eberl a la prensa, manteniéndose no obstante prudente sobre la posibilidad de que Alonso entrene a Bayern la próxima temporada.

Falto de resultados positivos (eliminado en la copa alemana, distanciado en 8 puntos de Leverkusen en la Bundesliga y teniendo que remontar un 1-0 en su eliminatoria de octavos de Champions contra Lazio), Bayern Múnich anunció hace una semana que el entrenador actual, Thomas Tuchel, no cumpliría su último año de contrato y nombró a Eberl para sustituir a Hasan Salihamidzic, despedido en mayo de 2023.

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Bundesliga, Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05, partido de la 23ª jornada en el BayArena, el goleador del Leverkusen Robert Andrich (centro) celebra el gol del 2:1 con Jonathan Tah (3º por la derecha) y otros compañeros de equipo. DFB Asociación Alemana de Fútbol, queda prohibido utilizar o hacer utilizar fotografías tomadas en el estadio y/o del partido en forma de imágenes secuenciales y/o series fotográficas tipo vídeo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Bayern confía en una buena decisión de Xavi

“En cuanto a la búsqueda del sucesor de Tuchel, primero me gustaría decir una cosa: Xabi Alonso tiene que encabezar la lista del Bayern por su currículum, su autoridad y su exitoso trabajo en el Leverkusen. No se me ocurre ningún entrenador en Europa ni en el mundo que encaje mejor en el Bayern de Múnich que Xabi Alonso”, afirmó el mencionado en Sky Alemania.