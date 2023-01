“Bien gordo”: la chistosa respuesta de Carlos Bacca al inicio de la pretemporada con Junior de Barranquilla

Edwin Herrera, Iván Scarpeta, Amaury Torralvo, Vladimir Hernández, Léider Berrío, Brayan León, Carlos Sierra son los nuevos jugadores del Junior de Barranquilla, que no contará más con Fernando Uribe, Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, Jhon Pajoy, Edwuin Cetré, Omar Albornoz y Daniel Giraldo.

Este lunes, 2 de enero, el equipo tiburón volvió a trabajos pensando en los objetivos de 2023.

A la sede administrativa llegaron los integrantes del equipo que continuarán en 2023 bajo las órdenes de Arturo Reyes, como Hómer Martínez, quien presentó los exámenes médicos y sería oficializado.

“Estoy muy contento, Gracias a Dios ya me ha llegado el alta médica. Los especialistas me han dicho que puedo volver a jugar. Espero hacer esta pretemporada y ponerme a tono lo más rápido posible”, mencionó Martínez que la temporada anterior no fue inscrito, debido a una delicada lesión en su rodilla.

Recuperar la identidad y el sentido de pertenencia con jugadores, en su mayoría costeños, es la filosofía del actual cuerpo técnico.

Por eso, a hombres de la costa como Wálmer Pacheco, Hómer Martínez, César Haydar, Carlos Esparragoza, Omar Albornoz y Carlos Bacca se han ido uniendo hombres de esa región del país.

El mediocampista monteriano, de 24 años, Léider Berrío es uno de los que ilusiona con su llegada.

“A todos los hinchas rojiblancos solo les puedo decir que crean en este lindo proyecto. Vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros”, dijo a los medios presentes en el inicio de pretemporada.

Carlos Bacca, por su puesto, es junto a Sebastián Viera uno de los líderes de la banda rojiblanca. A su primer día de trabajo en 2023, el delantero de Puerto Colombia fue absolutamente sincero sobre su estado físico.

“¿Y su estado físico como está?”, dijo el periodista.

“Bien, me encuentro bien, bien gordo. Después de las vacaciones se ha disfrutado y ahora la pretemporada, para eso está”, dijo el atacante entre risas.

Se espera que el delantero sume más goles este semestre, comparado al anterior en el que logró 9 anotaciones en 20 partidos ligueros.

“Con ganas de empezar y darle vuelta a estos 4 meses que no fueron lo mejor. Queremos que nos apoyen, siempre hemos sentido el apoyo de ellos (hinchas) a pesar de que no respondimos como se esperaba, hay que ser sinceros. Ahora empieza una nueva temporada, hay que estar todos unidos porque hay que ser uno solo para conseguir los objetivos”, pidió a los hinchas.

Bacca con experiencia en Europa, en clubes como Sevilla, Brujas, Villareal, Granada y Milan, le preguntaron por el arquero Devis Vásquez y habló del poco valor que se le da al jugador colombiano antes de saltar al fútbol del exterior.

“Ahora que llega al Milan todos los miramos, es barranquillero y todo, pero seguramente que el 90 % no conocían al muchacho. Ahora como ya pasa al Milan todo el mundo lo mira, el pobre tendrá el teléfono con las llamadas. Pero desearle lo mejor, que pueda cumplir sus sueños, sacar a su familia adelante y que pueda dejar el nombre de Colombia en alto”, declaró Bacca.