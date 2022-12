‘Bono’, de Marruecos, protagonizó tierna escena junto a su hijo de 5 años en el Mundial Qatar 2022

Sin nadie pensarlo en la previa del Mundial de Qatar 2022, este sábado el seleccionado de Marruecos hizo la gesta más grande de su historia hasta el momento, luego de que dejó en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo en cuartos de final y ya había dejado en octavos a España.

Fue así como sacó de competencia a dos candidatas al título que se despidieron con las manos vacías de la cita en Oriente Medio y con maletas llenas, pero de críticas por no haber sacado a relucir el potencial que hombre a hombre parecía que tenían.

Bono’s son wearing his gloves 😍 pic.twitter.com/bVVpqHMBcW — B/R Football (@brfootball) December 10, 2022

Por su parte, el equipo marroquí con menos nombres ostentosos, pero configurado como un sólido equipo, ha ido demostrando que tiene un repertorio extenso para lograr ir paso a paso dejando en el camino al rival que se le atraviese. Lograr esta unión de grupo, hace que cada victoria sea celebrada de la manera más emotiva posible y con sus seres queridos como partícipes de una historia que esperan llegue hasta la gran final del próximo 18 de diciembre.

Ante España, varios en sus celebraciones tuvieron a hermanos, mamás y demás acompañantes muy de cerca, sin embargo, no hay duda de que la de este sábado puede tratarse de la escena más bonita del Mundial Qatar 2022 o si no, está muy próxima a serlo.

Captada por las múltiples cámaras de televisión, se vio en un momento tras el juego con los lusos al arquero marroquí junto a su hijo, un pequeño que no superaba los cinco años, pero que tenía los guantes de su padre, quien en una dinámica muy bonita compartió con el menor en el campo y le hacía el rato agradable como si ambos estuvieran jugando a quién remataba mientras el otro atajaba.

Sus palabras tras la gesta

El arquero Yassine Bounou ‘Bono’ festejó la histórica clasificación de Marruecos para semifinales del Mundial de Catar, tras superar 1-0 a Portugal en cuartos este sábado, y afirmó que el equipo de momento parece no tener techo.

“No sé qué techo va a tener este equipo. Ya vimos que pudimos sacar todos los partidos hacia adelante, con jugadores lesionados hoy. Es increíble”, dijo Bono a la televisión española Gol Mundial, después de que los ‘Leones del Atlas’ se convirtieran en la primera selección de África en acceder a la penúltima ronda de un Mundial.

“Entendíamos que ellos con la calidad de jugadores que tienen, en algún momento iban a tener una o dos, había que estar preparados. Yo siempre digo que el portero tiene que hacer su trabajo. A veces sale por un lado, a veces por otro”, apuntó el guardameta, héroe de su país en la victoria en la tanda de penales sobre España en octavos de final.

Elegido mejor jugador del partido este sábado, Bono aseguró que “teníamos que cambiar las mentalidades, deshacerse de este sentimiento de inferioridad. Somos capaces de enfrentarnos a quien sea, cualquiera que sea el nivel de la competición”.

“Las generaciones venideras saben que Marruecos puede hacer milagros”, añadió el arquero en rueda de prensa.

Por su parte, el mediocampista Sofiane Boufal dijo no querer “despertar” del sueño.

“Es una locura. Vivimos en sueño y no queremos despertarnos. He sentido escalofríos. Todo lo que hemos logrado nos lo merecemos. Hemos trabajado duro. Y esto no ha terminado”, afirmó el jugador del Angers francés, nacido en París, a la televisión TF1 de su país natal.

El arquero marroquí fue una de las figuras en la clasificación a cuartos de final de su selección. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) - Foto: AFP

“Queda la semifinal y ojalá que la final”, apuntó, ilusionándose con el resto del torneo.

El atacante Noureddine Amrabat consideró que la victoria marroquí es justa.

“Nos lo hemos merecido, al 1.000 por ciento, por el corazón, por las ganas, por la gente”, subrayó.