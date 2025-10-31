Bota de oro de Kylian Mbappé: así fue la entrega del premio que puso a hablar al mundo fútbol

Kylian Mbappé recibió este viernes, 31 de octubre, el trofeo de su primera Bota de Oro europea, que recompensa al máximo goleador de la pasada temporada en las ligas europeas.

“Este premio significa mucho para mí. Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia. Fueron 31 goles (en la temporada 2024-2025 de LaLiga española) y este año he empezado muy bien, así que quiero volver a ganarla el año que viene”, dijo Mbappé en una breve intervención durante la ceremonia de entrega, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Kylian Mbappé, delantero y figura del Real Madrid | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Mbappé fue el máximo anotador de la pasada LaLiga española con esas 31 dianas, cuatro de ventaja sobre el segundo, el polaco Robert Lewandowski (FC Barcelona).

Según el baremo de puntos de la Bota de Oro, que se establece según la categoría que se concede a cada campeonato nacional europeo, Mbappé sumó 62 puntos y lideró la clasificación por delante del sueco Viktor Gyökeres (58,5 puntos, entonces en el Sporting de Lisboa y ahora en el Arsenal) y del egipcio Mohamed Salah (58, Liverpool).

Autor del mejor inicio de temporada de su carrera (11 goles después de 10 jornadas de LaLiga española), Mbappé afirmó estar “muy feliz” y deseó “poder seguir haciendo historia” con el Real Madrid.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, felicitó a Mbappé por este premio.

“Es fruto de tu trabajo. Yo, como presidente del Real Madrid, estoy muy orgulloso de que un jugador como tú esté en nuestro equipo. Representas a la perfección los valores de este club. Este día lo vas a recordar siempre”, dijo.

Mbappé es el tercer jugador merengue en lograr este galardón, después del mexicano Hugo Sánchez (1989-1990) y de Cristiano Ronaldo (2010-2011, 2013-2014, 2014-2015).

El último jugador francés que había conseguido este premio fue Thierry Henry, que lo obtuvo en 2004 y 2005 cuando jugaba en el Arsenal.

Caos en Madrid acabó con Mbappé

A pesar de que el pasado fin de semana ganaron el clásico de España al Barcelona, los días posteriores a esta victoria estuvieron llenos de tensión en Real Madrid.

Vinícius Júnior fue el punto de partida para que se dijeran múltiples cosas de la interna del merengue.

Vinícius Júnior recibe con sorpresa su salida del juego ante Barcelona, por LaLiga | Foto: Getty Images

Desde la posible partida del brasileño del club, hasta una pelea en el camerino con su entrenador, Xabi Alonso, entre otros cuantos rumores, fueron mencionados.

Nada de esto parece haber sido así. El entrenador dio un parte de tranquilidad este viernes sobre la situación que se vive con Vini.

Adicionalmente, los jugadores mostraron apoyo a Mbappé por su premio acompañándolo a la ceremonia de este 31 de octubre.

Plantilla del Real Madrid en la entrega de la Bota de Oro a Mbappé. | Foto: Real Madrid via Getty Images

Vinícius que era uno al que se le ponía la lupa, también fue parte. Las cámaras de los medios españoles lo captaron en una de las primeras filas.

Tal como dijo Alonso, “desde el miércoles se cerró el tema”. “Todos estamos con ganas, en el mismo barco”, completó.

Este fin de semana Real Madrid jugará ante Valencia, y a mediados de la próxima se enfrentará por Champions League a Liverpool en crisis.