Suscribirse

Deportes

Bota de oro de Kylian Mbappé: así fue la entrega del premio que puso a hablar al mundo fútbol

Florentino Pérez y todo el Real Madrid acompañaron a quien se ganó el reconocimiento como goleador de la temporada 2024/25.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
31 de octubre de 2025, 4:42 p. m.
Kylian Mbappé junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez
Kylian Mbappé junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez | Foto: Getty Images

Kylian Mbappé recibió este viernes, 31 de octubre, el trofeo de su primera Bota de Oro europea, que recompensa al máximo goleador de la pasada temporada en las ligas europeas.

“Este premio significa mucho para mí. Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia. Fueron 31 goles (en la temporada 2024-2025 de LaLiga española) y este año he empezado muy bien, así que quiero volver a ganarla el año que viene”, dijo Mbappé en una breve intervención durante la ceremonia de entrega, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Kylian Mbappé, Real Madrid
Kylian Mbappé, delantero y figura del Real Madrid | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Mbappé fue el máximo anotador de la pasada LaLiga española con esas 31 dianas, cuatro de ventaja sobre el segundo, el polaco Robert Lewandowski (FC Barcelona).

Según el baremo de puntos de la Bota de Oro, que se establece según la categoría que se concede a cada campeonato nacional europeo, Mbappé sumó 62 puntos y lideró la clasificación por delante del sueco Viktor Gyökeres (58,5 puntos, entonces en el Sporting de Lisboa y ahora en el Arsenal) y del egipcio Mohamed Salah (58, Liverpool).

Contexto: Kylian Mbappé irrumpe en el camino de la Selección Colombia: confirman detalles del negocio

Autor del mejor inicio de temporada de su carrera (11 goles después de 10 jornadas de LaLiga española), Mbappé afirmó estar “muy feliz” y deseó “poder seguir haciendo historia” con el Real Madrid.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, felicitó a Mbappé por este premio.

“Es fruto de tu trabajo. Yo, como presidente del Real Madrid, estoy muy orgulloso de que un jugador como tú esté en nuestro equipo. Representas a la perfección los valores de este club. Este día lo vas a recordar siempre”, dijo.

Mbappé es el tercer jugador merengue en lograr este galardón, después del mexicano Hugo Sánchez (1989-1990) y de Cristiano Ronaldo (2010-2011, 2013-2014, 2014-2015).

El último jugador francés que había conseguido este premio fue Thierry Henry, que lo obtuvo en 2004 y 2005 cuando jugaba en el Arsenal.

Contexto: BMW le entregó a los jugadores del Real Madrid una nueva flota de carros; la elección de Mbappé sorprendió

Caos en Madrid acabó con Mbappé

A pesar de que el pasado fin de semana ganaron el clásico de España al Barcelona, los días posteriores a esta victoria estuvieron llenos de tensión en Real Madrid.

Vinícius Júnior fue el punto de partida para que se dijeran múltiples cosas de la interna del merengue.

Vinícius Júnior recibe con sorpresa su salida del juego ante Barcelona, por LaLiga
Vinícius Júnior recibe con sorpresa su salida del juego ante Barcelona, por LaLiga | Foto: Getty Images

Desde la posible partida del brasileño del club, hasta una pelea en el camerino con su entrenador, Xabi Alonso, entre otros cuantos rumores, fueron mencionados.

Nada de esto parece haber sido así. El entrenador dio un parte de tranquilidad este viernes sobre la situación que se vive con Vini.

Adicionalmente, los jugadores mostraron apoyo a Mbappé por su premio acompañándolo a la ceremonia de este 31 de octubre.

Plantilla del Real Madrid en la entrega de la Bota de Oro a Mbappé.
Plantilla del Real Madrid en la entrega de la Bota de Oro a Mbappé. | Foto: Real Madrid via Getty Images

Vinícius que era uno al que se le ponía la lupa, también fue parte. Las cámaras de los medios españoles lo captaron en una de las primeras filas.

Tal como dijo Alonso, “desde el miércoles se cerró el tema”. “Todos estamos con ganas, en el mismo barco”, completó.

Este fin de semana Real Madrid jugará ante Valencia, y a mediados de la próxima se enfrentará por Champions League a Liverpool en crisis.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

2. Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

3. El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

4. ¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

5. Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kylian MbappéReal MadridFlorentino Pérez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.